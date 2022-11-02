استان سمنان آمادگی انجام مرحله دوم سفر هیئت دولت را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی شامگاه چهارشنبه در شورای اداری استان سمنان به میزبانی استانداری با بیان اینکه پیگیری مصوبات سفر سال قبل رئیس جمهور به خوبی به نتیجه رسیده است، ابراز کرد: استان آمادگی انجام مرحله دوم سفر حجت‌الاسلام رئیسی را دارد.

وی با بیان اینکه در اجرای طرح نهضت ملی مسکن اقدامات خوبی در سطح استان سمنان به انجام رسیده است و در طی چهار سال مجموعاً ۶۵ واحد مسکونی در استان سمنان ساخته خواهد شد، افزود: با توجه به قرار گرفتن در آستانه فصل سرما، تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز استان بویژه در روستاها و مناطق صعب‌العبور مورد توجه جدی باشد.

استاندار سمنان با بیان اینکه از مجموع هشت هزار میلیارد تومان تسهیلات شش ماه اول سال ۱۴۰۱ در سطح کشور، یک هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان معادل ۲۰ درصد اعتبارات کل پرداخت شده در سراسر کشور، مربوط به استان سمنان است، تاکید کرد: پیگیر پرداخت تسهیلات هستیم.

هاشمی با بیان اینکه مردم استان با حضور در یوم الله ۱۳ آبان، دشمنان را مأیوس و یاد و خاطر شهدا را گرامی خواهند داشت، تاکید کرد: استان سمنان، استانی حساس و استراتژیک است و لذا باید اقدامات لازم در خصوص پدافند غیر عامل در آن به خوبی لحاظ شود

وی افزود: جامعه بزرگ فرهنگیان، جامعه‌ای صاحب فکر و اندیشمند است و وجود ۱۲ هزار فرهنگی در استان موجب بالندگی و افتخار ما است.