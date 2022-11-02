کدخدایی رئیس کمیته ویژه پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان طی حکمی عباسعلی کدخدایی را به سمت مشاور وزیر و رئیس کمیته ویژه پیگیری حقوقی و بین المللی پرونده ترور و شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی منصوب کرد.



وزیر امور خارجه کشورمان در حکم انتصاب کدخدایی ابراز امیدواری کرده است که وی با توکل به الطاف خداوند و با بهره گیری از ظرفیت وزارت امور خارجه در عرصه حقوقی و بین المللی، برای احقاق حقوق سردار دل‌ها شهید سلیمانی موفق باشد.

پیش از این محسن نذیری اصل سفیر فعلی جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل در وین مسئولیت کمیته ویژه پیگیری حقوقی و بین المللی پرونده ترور شهید سلیمانی را عهده دار بود.