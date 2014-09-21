تلفات سنگین تروریستها در عملیات ارتش سوریه/انهدام مقادیری سلاح و مهمات و چند خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، یگانهایی از نیروهای مسلح سوریه، شمار دیگری از تروریستهای تکفیری وابسته به گروه داعش را در محله های الحویقه، العرضی، الصناعه و الجبیله در شهر دیرالزور به هلاکت رساندند و سلاحها و مهمات آنها را نیز منهدم کردند.

یک منبع در استان دیرالزور به سانا گفت نیروهای ارتش و دیگر نیروهای مسلح سوریه، مخفیگاه های تروریستهای داعش را در روستای البولیل در حومه شرقی دیرالزور منهدم کردند که طی آن شماری از تروریستها به هلاکت رسیدند.

هلاکت دهها تروریست در درعا و دیرالزور

در درعا و حومه آن نیز شماری از تروریستها در عملیات نیروهای ارتش به هلاکت رسیدند و تعداد زیادی از خودروها و جنگ افزارهای آنها منهدم شد.

یک منبع نظامی به سانا گفت یگانهایی از ارتش سوریه، مراکز تجمع تروریستها را در الغاریه غربی و اطراف خربه غزاله درحومه درعا هدف قرار دادند که شماری از آنها کشته و زخمی شدند و یک خودرو مجهز به تیربار سنگین آنها هم منهدم شد.

این منبع افزود همچنین در عملیات نیروهای ارتش، شماری از تروریستها در جاده السد در درعاالبلد و محور روستای جاسم نمر و روستای البعیات در منطقه اللجاه در حومه درعا به هلاکت رسیدند.

این منبع از هلاکت شمار زیادی از تروریستهای مسلح در دیرالعدس، تل عشتره(تپه عشتره) در حومه درعا خبر داد.

در حومه حمص هم، نیروهای ارتش، مراکز تجمع تروریستها را در تلبیسه، عین حسین و حوش حجو هدف قرار دادند که شماری از آنها کشته و زخمی شدند.

