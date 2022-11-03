دستاوردهای ایران باعث سرخوردگی و تحیّر آمریکا شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای نگهبان به مناسبت ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، در بیانیه‌ای اعلام کرد: ایران اسلامی پس از انقلاب شکوهمند اسلامی با گذر از حوادث و توطئه‌های مختلف روزبه‌روز با اقتدار و با پشتوانه‌ی مردم غیور و همیشه در صحنه به پیشرفت‌های چشمگیری نایل آمده و امروز با فتح قله‌های علم و فن‌آوری و توفیق در دستاوردهای علمی که موجب تحیّر، سرخوردگی و مورد بغض و کینه ناتمام آمریکا و اذنابش قرار گرفته، کشوری قدرتمند و تأثیرگذار در منطقه است.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سیزده آبان‌ماه یادآور سه واقعه مهم در تاریخ انقلاب اسلامی است که هر یک از آنها سند غرورآفرینی از روحیه استکبارستیزی ملت غیور ایران اسلامی و نقطه عطفی در تاریخ پر افتخار انقلاب اسلامی به شمار می‌روند که نگینی درخشان در تاریخ استکبارستیزی ملت ایران است.

حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳ در واکنش به تصویب قانون ننگین کاپیتولاسیون فریاد استکبارستیزی سر دادند و رژیم ستمگر پهلوی برای جلوگیری از افشاگری رهبر انقلابی مردم، ایشان را تبعید کرد. در سال ۱۳۵۷ دانش‌آموزان انقلابی در تداوم راه رهبر الهی خود در مقابل رژیم منحوس پهلوی ایستادگی کرده و با نثار خون خود، نهال نوپای انقلاب را آبیاری و زمینه به ثمر نشستن آن در بهمن ماه را فراهم کردند.

در اولین سال پس از پیروزی انقلاب، در چنین روزی بار دیگر شور انقلابی مردم مسلمان ایران غلیان نمود و با تسخیر لانه جاسوسی آمریکای جنایتکار، ضمن تأکید بر عزم ملت مسلمان ایران در استکبارستیزی، الگویی کامل را به سایر ملل و مردم آزادی‌خواه و ستم‌دیده جهان معرفی کرد.

ایران اسلامی پس از انقلاب شکوهمند اسلامی با گذر از حوادث و توطئه‌های مختلف روزبه‌روز با اقتدار و با پشتوانه مردم غیور و همیشه در صحنه به پیشرفت‌های چشمگیری نایل آمده و امروز با فتح قله‌های علم و فن‌آوری و توفیق در دستاوردهای علمی که موجب تحیّر، سرخوردگی و مورد بغض و کینه ناتمام آمریکا و اذنابش قرار گرفته، کشوری قدرتمند و تأثیرگذار در منطقه است؛ به همین دلیل این پیشرفت‌ها خاری در چشم دشمنان شده و همیشه به انحاء مختلف به دنبال توطئه و براندازی هستند.

در توطئه‌ی اخیر هم دشمنان دون و ذلیل از فرزندان و دانش‌آموزان پاک این مرز و بوم هم نگذشتند و برای رسیدن به اهداف پلید خود پای این معصومان را با استفاده از تحریک هیجانات و کنجکاوی آنها به میان کشیدند تا به توطئه و اغتشاشات بیشتر دامن بزنند اما و صد البته دشمنان انقلاب اسلامی مفتضحانه شکست خواهند خورد.

شورای نگهبان ضمن گرامیداشت این روز الهی و تبریک و تهنیت به ملت ایران اسلامی و به ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان، از درگاه ایزد متعال، نابودی تمامی مستکبرین عالم و مهیا شدن زمینه برقراری حکومت موعود عدل الهی را خواستار است.