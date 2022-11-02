به گزارش خبرنگار مهر، محمد رشیدی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ظهر امروز (چهارشنبه ۱۱ آبان ماه) در صحن علنی مجلس بیانیه ۲۲۳ نفر از نمایندگان درباره رزمایش بزرگ نیروی زمینی سپاه در مرزهای شمالی کشور و منطقه ارس را قرائت کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم رب شهدا و الصدیقین

رزمایش بزرگ اقتدار نیروی زمینی سپاه در مرزهای شمالی کشور و منطقه عمومی ارس توسط قرارگاه منطقه عاشورا برگزار گردید، پیام روشن این رزمایش به همسایگان کشورمان این است که ایران اسلامی برای کشورهای همسایه صلح و امنیت پایدار و برای دشمنان هشدار و اعلام آمادگی برای دفاع از مرزهای کشور و پاسخ قاطع به هرگونه توطئه‌های تهدیدآمیز و دخالت کشورها و رژیم‌های فرامنطقه ای است.

ایران مقتدر هرگز جابجایی و تغییر مرزها را بر نمی تابد و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به ویژه سپاه قدرتمند همه تحرکات مرزی را تحت نظر دارد و آماده مقابله با عوامل ایجاد ناپایداری و هر گونه تنش و اختلاف بین کشورهای منطقه هستند.

ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه نمایندگان شمال غرب کشور، مراتب تقدیر و تشکر خود را از حضور مقتدرانه سپاه و رزمایش اقتدار آفرین نیروی زمینی سپاه در مرزهای شمالی و منطقه ارس اعلام می‌نمائیم و آماده هر گونه حمایت از برنامه‌های دفاعی ستاد مشترک نیروهای مسلح تحت فرماندهی کل قوا حضرت آیت الله خامنه ای مدظله هستیم.