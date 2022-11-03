۱۳ آبان فرصتی برای یکصدایی مردم علیه مستکبران است

منصور آرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اهمیت گرامیداشت ۱۳ آبان، اظهار داشت: امسال شرایط خاصی در کشور وجود دارد، چرا که با حمایت‌ها، هدایت‌ها و پشتیبانی آمریکا و ایادی آمریکا مانند صهیونیست‌ها، کشورهای مرتجع منطقه، عناصر ضدانقلاب و دشمنان انقلاب اسلامی اغتشاشاتی در برخی از نقاط کشور اتفاق افتاد.

وی بیان کرد: نهادهای امنیتی کشور بیانیه‌ای درباره حوادث اخیر صادر کردند که بر اساس آن کاملاً گویا و شفاف شد که آمریکایی‌ها با یک برنامه ریزی حساب شده پشت این جریان‌ها بودند.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حضور باشکوه مردم در روز ۱۳ آبان می‌تواند نیات دشمنان از ایجاد اغتشاش و ناامنی در کشورمان را برملا کند و دشمن را وادار به عقب‌نشینی کند تا دست از دخالت در امور ما بردارند.

آرامی تاکید کرد: مردم ما قطعاً در روز ۱۳ آبان با حضور حماسی خود در صحنه، انزجار خود از آمریکا را نشان می‌دهند و بیان می‌کنند که با سیاست‌های آمریکا و اهداف پلیدی که در کشورمان داشته است، مخالف هستند.

وی اظهار داشت: همه مردم باید در این روز به صحنه بیایند. همه افراد باید اختلافات سلیقه‌ای و سیاسی خود را کنار بگذارند و برای حفظ امنیت کشور به میدان بیایند و در راهپیمایی ۱۳ آبان شرکت کنند.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی گفت: الان زمان انسجام است و همه باید یکدل و یکپارچه باشند، چرا که دشمن به دنبال آن است که ایران تجزیه شود و به دنبال سوریه سازی ایران است و می‌خواهد بین اقوام و مذاهب اختلاف ایجاد کند.

آرامی تاکید کرد: ۱۳ آبان فرصت خوبی است تا همه اقوام و مذاهب و قومیت‌های مختلف در جای جای ایران پهناور همصدا و با یکدلی در این راهپیمایی شرکت کنند و انزجار خود را از مستکبران نشان دهند.