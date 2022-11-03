کشف ۴۴ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی در دماوند/یک نفر سوداگر دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کیومرث عزیزی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران از کشف مقادیر قابل توجهی از مواد در دماوند خبر داد و اظهار داشت: در پی تلاش و اقدام عوامل پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی با اجرای کنترل محورهای مواصلاتی در این زمینه موفق به شناسایی یک دستگاه خودروی وانت نیسان شدند که در حال انتقال مواد مخدر می باشد.

عزیزی با بیان اینکه متهم به محض رویت ماموران اقدام به فرار کرد که با تعقیب و گریز ماموران دستگیر شد، اظهار داشت: در بازرسی از قسمت بار نیسان ۴۴ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه که از مرزهای شرقی کشور وارد شده بود، کشف شد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران در پایان ضمن تاکید بر همکاری و ارتباط مداوم شهروندان با پلیس، از عموم شهروندان خواست، هرگونه اطلاع از فعالیت توزیع کنندگان مواد مخدر را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.