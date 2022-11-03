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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۴۷

مدیرکل بنیاد شهید اردبیل خبر داد؛

کسب رتبه اول بنیاد شهید اردبیل در برنامه عملیاتی

کسب رتبه اول بنیاد شهید اردبیل در برنامه عملیاتی

اردبیل- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل گفت: رتبه برتر بنیاد شهید اردبیل در ماه‌های متوالی در زمینه اجرای موفق برنامه عملیاتی محوّله از ستاد مرکز کسب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، داور نوری ظهر پنجشنبه در معارفه مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل با اشاره به کسب رتبه اول بنیاد شهید در برنامه عملیاتی اظهار کرد: رتبه برتر در ماه‌های متوالی در زمینه اجرای موفق برنامه عملیاتی محوّله از ستاد مرکز کسب شده است.

وی خاطر نشان کرد: موفقیت در انجام برنامه‌های عملیاتی تنها با همکاری و کار تیمی محقق می‌شود که خوشبختانه کارکنان بنیاد استان اردبیل در این زمینه موفق عمل کرده‌اند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل با اشاره به احساس نیاز به یک نهاد دینی و فرهنگی در بنیاد بیش از هر زمان دیگر افزود: واحدی که در کنار سایر واحدهای فرهنگی بنیاد، به صورت تخصصی در زمینه ترویج فرهنگ نماز و امر به معروف و نهی از منکر فعالیت کند و به عنوان جبهه‌ای فعّال در برابر توطئه‌های دشمن باشد که این مأموریت مهم تنها برازنده نمایندگی ولی فقیه در بنیاد است.

نوری ادامه داد: امروز به حول و قوّه الهی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد استان اردبیل معارفه می‌شود تا بتوانیم در کنار هم، با همکاری و هم‌افزایی، مأموریتهای بنیاد را تا حصول نتیجه پیگیری نماییم.

وی افزود: شهدای زیر ۱۵ سال و دانش‌آموز در استان اردبیل آمار بالایی دارد و این امر نشان می‌دهد که خانواده‌های شهدا و ایثارگران استان اردبیل فرزندان کم سنّ و سال خود را نیز بدون چشم‌داشت و توقع و با آغوش باز تقدیم نظام اسلامی کرده‌اند.

مسئولیت دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد ماهیت فرهنگی و ترویجی دارد

حجت‌الاسلام سعادتی، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل نیز در این مراسم با بیان اینکه مسئولیت دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد ماهیت فرهنگی و ترویجی دارد، افزود: رمز موفقیت این نهاد، همکاری و هم‌افزایی با مدیرکل و کارکنان بنیاد است.

وی تصریح کرد: مسئولیت دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد استان مسئولیتی خطیر و سنگین است و امیدواریم بتوانیم با نهایت تلاش و کوشش و با نصب‌العین قرار دادن فرمایشات و ابلاغیه‌های مقام معظم رهبری، این مأموریت و مسئولیت مهم را به نحو احسن انجام دهیم تا نتیجه رضایت خانواده‌های شهدا و ایثارگران را که هدفی والا و مقدّس است، به دست آوریم.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل با حضور نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل و جمعی از مدیران کل استانی و فرماندهان نظامی و انتظامی در محل نمازخانه اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران این استان برگزار شد و حجت‌الاسلام سعادتی طی حکمی مسئولیت دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد استان اردبیل را دریافت کرد.

کد مطلب 5623637

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