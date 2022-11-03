کسب رتبه اول بنیاد شهید اردبیل در برنامه عملیاتی

به گزارش خبرنگار مهر، داور نوری ظهر پنجشنبه در معارفه مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل با اشاره به کسب رتبه اول بنیاد شهید در برنامه عملیاتی اظهار کرد: رتبه برتر در ماه‌های متوالی در زمینه اجرای موفق برنامه عملیاتی محوّله از ستاد مرکز کسب شده است.

وی خاطر نشان کرد: موفقیت در انجام برنامه‌های عملیاتی تنها با همکاری و کار تیمی محقق می‌شود که خوشبختانه کارکنان بنیاد استان اردبیل در این زمینه موفق عمل کرده‌اند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل با اشاره به احساس نیاز به یک نهاد دینی و فرهنگی در بنیاد بیش از هر زمان دیگر افزود: واحدی که در کنار سایر واحدهای فرهنگی بنیاد، به صورت تخصصی در زمینه ترویج فرهنگ نماز و امر به معروف و نهی از منکر فعالیت کند و به عنوان جبهه‌ای فعّال در برابر توطئه‌های دشمن باشد که این مأموریت مهم تنها برازنده نمایندگی ولی فقیه در بنیاد است.

نوری ادامه داد: امروز به حول و قوّه الهی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد استان اردبیل معارفه می‌شود تا بتوانیم در کنار هم، با همکاری و هم‌افزایی، مأموریتهای بنیاد را تا حصول نتیجه پیگیری نماییم.

وی افزود: شهدای زیر ۱۵ سال و دانش‌آموز در استان اردبیل آمار بالایی دارد و این امر نشان می‌دهد که خانواده‌های شهدا و ایثارگران استان اردبیل فرزندان کم سنّ و سال خود را نیز بدون چشم‌داشت و توقع و با آغوش باز تقدیم نظام اسلامی کرده‌اند.

مسئولیت دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد ماهیت فرهنگی و ترویجی دارد

حجت‌الاسلام سعادتی، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل نیز در این مراسم با بیان اینکه مسئولیت دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد ماهیت فرهنگی و ترویجی دارد، افزود: رمز موفقیت این نهاد، همکاری و هم‌افزایی با مدیرکل و کارکنان بنیاد است.

وی تصریح کرد: مسئولیت دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد استان مسئولیتی خطیر و سنگین است و امیدواریم بتوانیم با نهایت تلاش و کوشش و با نصب‌العین قرار دادن فرمایشات و ابلاغیه‌های مقام معظم رهبری، این مأموریت و مسئولیت مهم را به نحو احسن انجام دهیم تا نتیجه رضایت خانواده‌های شهدا و ایثارگران را که هدفی والا و مقدّس است، به دست آوریم.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل با حضور نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل و جمعی از مدیران کل استانی و فرماندهان نظامی و انتظامی در محل نمازخانه اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران این استان برگزار شد و حجت‌الاسلام سعادتی طی حکمی مسئولیت دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد استان اردبیل را دریافت کرد.