دریافت 11 MB کد مطلب 5623663 https://mehrnews.com/xYPdF ۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۱۴ کد مطلب 5623663 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۱۴ همبازی شدن سخنگوی دولت با دانش آموزان در این فیلم همبازی شدن سخنگوی دولت در یک مدرسه با دانش آموزان را مشاهده مینمایید. کپی شد مطالب مرتبط بازگشت بیش از ۲۷۰۰ نخبه به کشور برخورد قاطع با عاملان حادثه تروریستی در حرم شاهچراغ(ع) یک جوان دیگر به ترکیب هیأت دولت اضافه شد دعوت سخنگوی دولت از مردم برای تحقیق درمورد پرونده نیکا شاکرمی برچسبها علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت دانش آموزان
نظر شما