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کد مطلب 5623663
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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۱۴

همبازی شدن سخنگوی دولت با دانش آموزان

همبازی شدن سخنگوی دولت با دانش آموزان

در این فیلم همبازی شدن سخنگوی دولت در یک مدرسه با دانش آموزان را مشاهده می‌نمایید.

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    نظرات

    • لطیف فلاحی IR ۱۸:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
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      درود خداوند بر شما

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