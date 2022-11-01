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کد مطلب 5621973
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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۳۶

سخنگوی دولت خبر داد:

بازگشت بیش از ۲۷۰۰ نخبه به کشور

بازگشت بیش از ۲۷۰۰ نخبه به کشور

سخنگوی دولت در نشست خبری: بیش از ۲۷۰۰ نخبه که از کشور خارج شده بودند به کشورمان بازگشتند.

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    نظرات

    • 1 IR ۱۵:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۰
      0 1
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      آقای جهرمی مزاح فرمودند بخندید
    • محمدحسین IR ۱۸:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۰
      1 0
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      احسنت! 👌🍃🇮🇷
    • AE ۱۹:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۰
      0 0
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      حواستون باشه یکم مشکوکه خدا کنه فکر کشور باشند
    • IR ۱۹:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۰
      0 2
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      نخبه یا وحشی؟
    • فرھاد IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
      0 1
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      سلام جناب سخنگو .قربون لب و دهنت.بیزحمت امار خروج نخبگان هم اعلام کنید.

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