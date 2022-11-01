دریافت 25 MB کد مطلب 5621973 https://mehrnews.com/xYNx9 ۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۳۶ کد مطلب 5621973 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۳۶ سخنگوی دولت خبر داد: بازگشت بیش از ۲۷۰۰ نخبه به کشور سخنگوی دولت در نشست خبری: بیش از ۲۷۰۰ نخبه که از کشور خارج شده بودند به کشورمان بازگشتند. کپی شد مطالب مرتبط شهید نخبه حادثه تروریستی شاهچراغ(ع) همبازی شدن سخنگوی دولت با دانش آموزان بازگشت نخبگان برای ساختن کشور خود از بغض تا تغییر لهجه؛ روایتیهایی از دیدار نخبگان با رهبر انقلاب اکثریت نخبگان از ظرفیت های عظیم کشور مطلع نیستند بعضی از نخبگان میروند و تبدیل به ابزار دشمن میشوند برچسبها نخبگان جوانان نخبه مهاجرت علی بهادری جهرمی
نظر شما