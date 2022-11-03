دریافت 4 MB کد مطلب 5623729 https://mehrnews.com/xYPfZ ۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۱۱ کد مطلب 5623729 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۱۱ لحظه تیراندازی به کاروان «عمران خان» در این فیلم لحظه تیراندازی به کاروان «عمران خان» را مشاهده مینمایید. کپی شد مطالب مرتبط «عمران خان» مورد سوءقصد قرار گرفت/ ۹ نفر زخمی و یک تَن کشته شده است+ فیلم عمران خان بازداشت شد+فیلم دیوان بینالمللی کیفری «جرایم جنگی» در افغانستان را بررسی می کند ۷ نکته ای که باید درمورد انتخابات اسرائیل بدانیم حاضران در نشست سران عرب در الجزایر برچسبها عمران خان پاکستان تیراندازی
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