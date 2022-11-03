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کد مطلب 5623729
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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۱۱

لحظه تیراندازی به کاروان «عمران خان»

لحظه تیراندازی به کاروان «عمران خان»

در این فیلم لحظه تیراندازی به کاروان «عمران خان» را مشاهده می‌نمایید.

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