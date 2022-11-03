  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۲۳

در شهر بندری «وزیرآباد» رخ داد؛

«عمران خان» مورد سوءقصد قرار گرفت/ «شهباز شریف» محکوم کرد + فیلم

«عمران خان» مورد سوءقصد قرار گرفت/ «شهباز شریف» محکوم کرد + فیلم

رسانه ها از اصابت گلوله به پای نخست وزیر پیشین پاکستان بر اثر وقوع تیراندازی به سوی وی خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های جمعی امروز پنجشنبه از زخمی شدن «عمران خان» نخست وزیر پیشین پاکستان خبر می دهند.

شبکه تلویزیونی راشا تودی در کانال تلگرامی خود با انتشار فیلمی اعلام کرد: بر اثر وقوع تیراندازی در شهر بندری «وزیرآباد» در پاکستان، «عمران خان» از ناحیه پا آسیب دیده است.

به گزارش شبکه تلویزیونی جیو نیوز، وی پس از این حادثه به بیمارستانی در لاهور پاکستان منتقل شده است. حال عمومی عمران خان رضایت بخش گزارش شده است.

خبرگزاری اسپوتنیک در این خصوص نوشت: عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان در حادثه تیراندازی در تجمعی با مجروح شده است.

شبکه تلویزیونی اِسکای نیوز در این خصوص اعلام کرد: در جریان این تیراندازی، یک نفر کشته شده است.

بی بی سی در این باره به نقل از جیو نیوز خبر داد: در این حادثه ۹ نفر از جمله عمران خان زخمی شده اند.

یک رسانه پاکستانی نیز فیلمی از بازداشت ضارب از سوی نیروهای امنیتی را منتشر کرده است.

«شهباز شریف» نخست وزیر کنونی پاکستان با انتشار پیامی این حادثه را به شدت محکوم کرده و برای زخمی شدگان آن آروزی بهبودی کرد.

تا کنون اطلاعات بیشتری در خصوص هویت ضارب و انگیزه وی از این اقدام منتشر نشده است.

کد مطلب 5623670

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها