«عمران خان» مورد سوءقصد قرار گرفت/ «شهباز شریف» محکوم کرد + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های جمعی امروز پنجشنبه از زخمی شدن «عمران خان» نخست وزیر پیشین پاکستان خبر می دهند.

شبکه تلویزیونی راشا تودی در کانال تلگرامی خود با انتشار فیلمی اعلام کرد: بر اثر وقوع تیراندازی در شهر بندری «وزیرآباد» در پاکستان، «عمران خان» از ناحیه پا آسیب دیده است.

به گزارش شبکه تلویزیونی جیو نیوز، وی پس از این حادثه به بیمارستانی در لاهور پاکستان منتقل شده است. حال عمومی عمران خان رضایت بخش گزارش شده است.

خبرگزاری اسپوتنیک در این خصوص نوشت: عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان در حادثه تیراندازی در تجمعی با مجروح شده است.

شبکه تلویزیونی اِسکای نیوز در این خصوص اعلام کرد: در جریان این تیراندازی، یک نفر کشته شده است.

بی بی سی در این باره به نقل از جیو نیوز خبر داد: در این حادثه ۹ نفر از جمله عمران خان زخمی شده اند.

یک رسانه پاکستانی نیز فیلمی از بازداشت ضارب از سوی نیروهای امنیتی را منتشر کرده است.

«شهباز شریف» نخست وزیر کنونی پاکستان با انتشار پیامی این حادثه را به شدت محکوم کرده و برای زخمی شدگان آن آروزی بهبودی کرد.

تا کنون اطلاعات بیشتری در خصوص هویت ضارب و انگیزه وی از این اقدام منتشر نشده است.