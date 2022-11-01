حاضران در نشست سران عرب در الجزایر

به گزارش خبرگزاری مهر، النهار در گزارشی با اشاره به سطح مشارکت کشورهای عربی در نشست سران عرب در الجزایر آورده است: الجزایر امروز سه‌شنبه یکم نوامبر میزبان نشست سران کشورهای عضو اتحادیه عرب است.اتحادیه عرب ۲۲ عضو دارد و آخرین بار در مارس ۲۰۱۹ و پیش از شیوع کوید ۱۹ در تونس در سطح سران تشکیل جلسه داده است.

این رسانه گزارش داد: در نشست سران عرب در الجزایر، عبدالمجید تبون رئیس جمهور الجزایر، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، محمد بن راشد آل مکتوم نائب رئیس امارات، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر، محمد ولد الشیخ الغزوانی رئیس جمهور موریتانی، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان، عبداللطیف رشید رئیس جمهور عراق، عثمانی غزالی رئیس کومور، اسماعیل عمر جیله رئیس جمهور جیبوتی، حسن شیخ محمود رئیس جمهور سومالی، رشاد العلیمی رئیس شورای ریاستی یمن وابسته به عربستان، عبدالفتاح البرهان رئیس شورای حاکمیتی سودان، محمد المنفی رئیس شورای ریاستی لیبی، مشعل الاحمد الصباح ولیعهد کویت، حسین بن عبدالله الثانی ولیعهد اردن، اسعد بن طارق ال سعید معاون نخست وزیر عمان، نجیب میقاتی رئیس دولت پیشبرد امور لبنان، محمد بن مبارک آل خلیفه نایب نخست وزیر بحرین، فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان، ناصر بوریطه وزیر خارجه مغرب، قیس سعید رئیس جمهور تونس حضور دارند.

عضویت سوریه در اتحادیه عرب از سال ۲۰۱۱ به حال تعلیق درآمده است.