به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با گرامیداشت ۱۳ آبان ماه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، ۱۳ آبان را عرصه نمایش ایستادگی مقاومت و استکبار ستیزی ملت ایران و میدان رسوایی و استیصال رژیم تروریستی ایالات متحده امریکا دانست.

در بخشی از این بیانیه آمده است:

خدای بزرگ را شاکریم که انقلاب اسلامی و ملت عظیم‌الشأن ایران را با گذشت هفت دهه از تقابل راهبردی با نظام جنایتکار، خبیث و تروریستی ایالات متحده آمریکا؛ پرچمدار استکبار ستیزی و افشای جنایات ضد بشری کاخ سفید علیه ملت های جهان قرار داده است.

این بیانیه می‌افزاید: رخدادهای سه گانه ۱۳ آبان، از تبعید حضرت امام خمینی در سال ۱۳۴۳ با دستور شاه تا کشتار وحشیانه دانش آموزان انقلابی به دست دژخیمان رژیم پهلوی و سپس تصرف حماسی و انقلابی لانه جاسوسی امریکا در تهران به دست دانشجویان مسلمان پیرو خط امام (ره) در سال ۱۳۵۸ که منجر به ثبت یوم الله ۱۳ آبان به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در تقویم تاریخی کشور عزیزمان شده است، درس‌ها و عبرت‌های بزرگ خود را کانون بیداری سایر جوامع و ملل تحت سلطه امریکا و سیاست‌ها و راهبردهای شیطانی و ضد بشری استکبار در تاریخ معاصر قرار داده است، به گونه‌ای که هر روز شاهد آزادسازی ملت ها از یوغ سلطه و استکبار امریکایی و کوچک شدن جغرافیای سلطه‌گری در عالم شده است.

این بیانیه در پایان با تعظیم به مقام شامخ شهیدان عرصه های استکبارستیزی ملت ایران بویژه شهدای ۱۳ آبان ۵۷ و اشاره به فهرست طولانی و متنوع دشمنی‌های سردمداران کاخ سفید علیه نظام اسلامی و ملت ایران که با الطاف خداوندی و بصیرت و هوشمندی مردمان این سرزمین هر یک در معادله ای معکوس به شکستی خفت بار برای آنان منجر شده است، تصریح کرده است: ۱۳ آبان ماه تجسم شرارت‌ها و خباثت‌های آمریکا علیه انقلاب و نظام اسلامی است و به فضل الهی ملت عظیم‌الشأن ایران قوی، مستقل و سربلند فردا با حضور پر شور، انقلابی، دشمن شکن و الهام‌بخش در تظاهرات سراسری گرامیداشت این یوم الله بزرگ، شکست فتنه امریکایی صهیونیستی اغتشاشات اخیر در جنگ ترکیبی همه جانبه را اعلام و مقاومت، ایستادگی و استکبارستیزی ایرانیان را بار دیگر به رخ جهانیان به ویژه حاکمان پلید و بی خرد کاخ سفید خواهند کشید.