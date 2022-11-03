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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۹:۲۳

رئیس کل دادگستری البرز:

طلبه آسیب‌دیده در بیمارستان بستری شد

طلبه آسیب‌دیده در بیمارستان بستری شد

کرج- رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه اغتشاشگران کنار اتوبان کرج- قزوین سنگ و نخاله ریخته بودند، گفت: طلبه آسیب‌دیده در بیمارستان بستری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی در رابطه با حوادث و اغتشاشات امروز در این استان اظهار کرد: عده‌ای در اطراف بهشت سکینه کرج تجمع کردند و با ریختن سنگ و نخاله ساختمانی اقدام به بستن اتوبان و تهدید راننده‌های عبوری کردند.

وی افزود: اغتشاشگران با تهدید راننده‌های عبوری، آنها را مجبور به توقف می‌کردند و در صورت عدم توقف خودرو با سنگ، چوب و سلاح سرد به خودروها آسیب می‌زدند.

رئیس کل دادگستری استان البرز بیان کرد: اغتشاشگران در مسیر آزاد راه کرج به قزوین نسبت به تخریب کیوسک و خودروهای پلیس اقدام کردند.

فاضلی هریکندی گفت: همچنین در کمال شهر عده‌ای اغتشاشگر نسبت به تخریب اموال عمومی و حمله به مردم اقدام کردند.

وی افزود: اغتشاشگران در کمال شهر به یک نیروی بسیجی با سلاح سرد و قمه حمله کردند که متاسفانه این فرد به شهادت رسید. همچنین اغتشاشگران به یک طلبه با سلاح سرد و تفنگ ساچمه زنی حمله کردند که در حال حاضر حال این طلبه خوب است و برای درمان به بیمارستان منتقل شده است.

رئیس دادگستری استان البرز گفت: دستورات لازم برای شناسایی افرادی که اقدام به شهادت نیروی بسیجی در کمال شهر کرده‌اند و همچنین شناسایی افرادی که نسبت به ضرب و جرح طلبه آسیب دیده اقدام کرده‌اند صادر شده است.

وی افزود: چند نفر از ماموران فراجا در اغتشاشات امروز مصدوم شدند که اقدامات درمانی در خصوص آنها در حال انجام است و خوشبختانه حال این ماموران خوب است.

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: در جریان اغتشاشات امروز تعدادی از مخلان امنیت بازداشت شده‌اند که اقدامات قضایی نسبت به آنها در حال انجام است.

کد مطلب 5623800

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    نظرات

    • IR ۱۹:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      4 0
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      فقط اغتشاش گران باید اعدام شن ولاغیر
    • IR ۲۱:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      ادامشون کنید این بیشرفهارو ،ما حامی نیروهای امنیتی ،بسیجیان هستیم ودستشونو میبوسیم

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