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۱۳ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۵۰

طی سخنانی در حضور پاپ در بحرین اعلام کرد؛

دعوت مهم شیخ الازهر از شیعیان برای گفتگو با هدف وحدت

دعوت مهم شیخ الازهر از شیعیان برای گفتگو با هدف وحدت

شیخ الازهر در سخنانی در حضور پاپ فرانسیس از همه مسلمانان و به خصوص علمای شیعه دعوت کرد که خیلی سریع، گفتگوی جدی درون اسلامی را آغاز کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، شیخ الازهر در سخنانی در حضور پاپ فرانسیس از همه مسلمان و به خصوص عالمان شیعه دعوت کرد که خیلی سریع گفت‌وگوی جدی درون اسلامی را آغاز کنند.

شیخ احمد الطیب شیخ الازهر در سخنرانی خود مراسم اختتامیه نشست «گفت‌وگوی شرق و غرب برای هم‌زیستی انسانی» که در بحرین و با حضور پاپ فرانسیس برگزار شد، از عالمان دینی مسلمان در سراسر جهان از همه مذاهب و مکاتب خواست که هرچه سریع‌تر گفت‌وگوی جدی درون اسلامی را با هدف تأکید بر وحدت و مخالفت با تفرقه و فتنه و نزاع فرقه‌ای آغاز کنند.

الطیب در ادامه گفت: این دعوت به طور خاص متوجه برادران شیعه می‌کنم و شخصا در کنار علمای بزرگ الازهر و شورای حکمای مسلمانان آماده برگزاری چنین نشستی برای نشستن پشت یک میز هستم.

شیخ الازهر افزود: هدف از چنین نشستی پشت سر گذاشتن مرحله گذشته و تقویت جایگاه اسلام و وحدت مواضع مسلمانان است.

وی بر ضرورت توقف نفرت‌پراکنی و تکفیر و پشت سر گذاشتن نزاع‌های تاریخی و بقایای ناخوشایند آن، تاکید کرد.

کد مطلب 5624207

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