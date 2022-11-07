هیئت علمای بیروت از دعوت ایران از شیخ الازهر استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه العهد، هیئت علمای بیروت امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای از دعوت ایران از شیخ الازهر برای گفتگو استقبال کرد.

در این بیانیه با اشاره به دعوتی که تهران از احمد الطیب شیخ الازهر داشته آمده است: در این روزها امت اسلامی به گفتگو، همگرایی و همبستگی نیاز جدی دارد، ما امتی هستیم که دین، ما را به به حفظ، تقویت و دفاع از اسلام فرا خوانده است.

هیئت علمای بیروت در ادامه این بیانیه می‌افزاید: ما همواره بر چنین فراخوان‌هایی برای گفتگوی برادرانه با هدف وفاق، غلبه بر همه اختلافات و اولویت دادن به مصالح عالیه تاکید داشته ایم.

این نهاد دینی با ابراز امیدواری به نتیجه بخش بودن این گفتگوها، تاکید کرد: ما خواستار فراگیر شدن این روند در کشورهای عربی و جهان اسلام هستیم تا راه بر فتنه گرانی که در خدمت دشمنان اسلام هستند؛ بسته شود، چه آنکه آنها در راستای منافع خود حاضرند همه مسائل ملت و مقدسات آن را کنار بگذارند.

گفتنی است حجت الاسلام حمید شهریاری، رئیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی امروز در سخنانی احمد الطیب شیخ الازهر را به گفتگو دعوت کرد.