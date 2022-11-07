پاپ: سیاستمداران لبنان منافع شخصی خود را کنار بگذارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «پاپ فرانسیس» رهبر کاتولیک‌های جهان سیاستمداران لبنانی را به کنار گذاشتن منافع شخصی و دستیابی به توافق برای پر کردن خلاء قدرت در کشورشان فرا خواند.

بر اساس این گزارش، پاپ روز یکشنبه در نشستی خبری که در هواپیمای حامل وی حین سفر به بحرین برگزار شد، گفت: از سیاستمداران لبنان می‌خواهم که منافع شخصی خود را کنار بگذارند و به کشور خود و دستیابی به توافق اهتمام داشته باشند.

وی با بیان اینکه لبنان در درد و رنج است، افزود: اول خدا، سپس میهن و پس از آنها منافع مطرح می‌شود.

پاپ تاکید کرد: لطفاً از لبنان حمایت کنید و به این کشور برای خروج از این تنگنا کمک نمائید، امید است که لبنان عظمت خود را بازیابد.

لازم به ذکر است که «پاپ فرانسیس» رهبر کاتولیک‌های جهان روز پنجشنبه گذشته وارد منامه پایتخت بحرین شده بود.

رهبر کاتولیک‌های جهان در این سفر ۴ روزه با پادشاه بحرین دیدار و رایزنی کرد. او همچنین در کنفرانس گفتگوی صلح و همزیستی شرکت نمود.

پاپ فرانسیس پس از ورود به بحرین در نخستین سفر خود به این کشور خواستار احترام به حقوق بشر و آزادی دینی و بهبود شرایط زندگی میلیون‌ها کارگر در منطقه خلیج فارس شد.

پاپ در دیدار با حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین و مسئولان بلندپایه این کشور درباره احترام و تسامح و آزادی دینی در قانون اساسی بحرین سخن گفت.

پاپ در ادامه این سفر با شماری از رهبران مذهبی مسلمان دیدار کرد. این دومین سفر پاپ به کشورهای حوزه خلیج فارس پس از سفر سال ۲۰۱۹ به امارات متحده عربی محسوب می‌شود.