لزوم هوشیاری و بصیرت در برابر توطئه دشمنان

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز جمعه شهر اراک باقدردانی از حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان امسال گفت: با جنایت و جنایتکاری مخالف هستیم و در دفاع از امام و شهدا و آرمان های انقلاب، دفاع از ایمان و معنویت و تقوا پیشگام خواهیم بود.

امام جمعه اراک گفت: امام راحل خطی را ترسیم کرد که خط عزت و شرف و عظمت و استقلال و سربلندی ایران اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: در برابر هرزگی های شرق و غرب تنها راه متوسل شدن به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است و الگوی ما خانواده علی ابن ابی طالب (ع) است.

آیت الله دری نجف آبادی افزود: مردم باید هوشیار باشند و با هوشیاری و بصیرت، رهبر فرزانه انقلاب را همراهی کنند و راه انقلاب را ادامه دهند.

وی با اشاره به ولادت امام حسن عسگری (ع) و وفات شهادت گونه حضرت فاطمه معصومه (س) افزود: قلب ما برای اهل بیت خاندان عصمت و طهارت می تپد و استان مرکزی استان امام راحل و فرهیختگان است و همه باید پای آرمان های امام و انقلاب و ائمه بایستند و این جریان باید تا ظهور امام عصر و عدالت جهانی ادامه داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: اینجا پایگاه اهل بیت عصمت و طهارت و سرزمین امام حسین است، امسال نزدیک به ۵ میلیون نفر از مردم ایران به کربلا مشرف شدند و نباید اجازه داد چنین جوانان انقلابی تحت تاثیر رسانه های بیگانه قرار گیرند.

امام جمعه اراک خطاب به فتنه گران گفت: به ملت و خون شهدا خیانت نکنید، اشوب و اغتشاش نکنید و امنیت کشور را به خطر نیندازید، ناموس، امنیت و اقتدار کشور مقدس است، عقده گشایی نکنید و بدانید که کشور امام زمان را همه با هم باید به پیشرفت برسانیم.

وی گفت: باید قدر عظمت و نعمت های کشور را بدانیم و با کمک هم مشکلات را برطرف کنیم، زیرا امریکا و اسرائیل، داعش و منافقین بدخواهنی هستند که به کمین ملت ایران نشسته اند.