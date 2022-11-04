به گزارش خبرگزاری مهر، یافته‌های نظرسنجی شبکه رادیو-تلویزیون دولتی آلمان (ARD) حاکی از آن است که حدود ۵۵ درصد از مردم این کشور معتقدند که دولت این کشور برای دستیابی به توافق صلح بین کی‌یف و مسکو، به اندازه کافی از راه‌حل‌های دیپلماتیک و دیپلماسی-عاقلانه بهره نمی‌برد و بیش از ۷۰ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی گفته‌اند که برلین دیگر نباید به اوکراین کمک نظامی کند.

در این نظرسنجی، شمار افرادی که با این نظر موافقند، نسبت به ماه ژوئن رشد ۱۴ درصدی داشته است.

در بحبوحه درخواست‌های تازه اوکراین از آلمان برای تامین و ارسال تسلیحات بیشتر به کی‌یف، این نظرسنجی این سوال را مطرح کرده که آیا مردم آلمان با این درخواست موافقند یا خیر.

نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که ۴۱ درصد از شرکت‌کنندگان، میزان کنونی تسلیحات ارسالی به اوکراین را کافی دانسته و ۳۰ درصد دیگر نیز معتقدند که برلین همین حالا هم بیش از حد به اوکراین کمک کرده است.

به طور کلی، ۴۷ درصد آلمانی‌ها، اوکراین را شریکی قابل اعتماد می‌دانند؛ رقمی که در مقایسه با نظرسنجی ماه مارس، ۱۶ درصد کاهش داشته است.

نتایج این نظرسنجی حاکی از آن است که مردم آلمان درباره تحریم‌های برلین علیه مسکو از زمان آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در اواخر فوریه، به چند دسته تقسیم شده‌اند. ۳۷ درصد از مردم از دولت اولاف شولتز، صدراعظم آلمان می‌خواهند که فشارها بر کرملین را تشدید کند و ۳۱ درصد از سطح فعلی تحریم‌ها رضایت داشته و ۲۳ درصد نیز بر این باورند که برلین نباید تا اینجا پیش می‌رفت.

افزایش قیمت‌ها در زمره اصلی‌ترین نگرانی‌های مردم آلمان بوده به طوری‌که ۶۶ درصد از پاسخ‌دهندگان نظرسنجی، گفته‌اند که در صورت تداوم بی‌وقفه روند جاری، آنها توانایی پرداخت قبوض انرژی (برق و گاز) را از دست خواهند داد.