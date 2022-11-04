مدودف: روسیه در حال نبرد با شیطان در اوکراین است

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نائب رئیس شورای امنیت ملی روسیه، جنگ این کشور در اوکراین را به نبرد با شیاطین تشبیه کرد.

«دیمیتری مدودف» امروز جمعه اعلام کرد که جنگ روسیه در اوکراین، یک نبرد مقدس با شیطان است و در عین حال هشدار داد که مسکو می تواند همه دشمنان خود را به آتش ابدی جهنم بفرستد.

رئیس جمهور سابق روسیه تاکید کرد که مسکو در حال مبارزه با نازی های دیوانه در اوکراین است که از سوی غربی ها حمایت می شوند.

این مقام ارشد امنیتی روسیه افزود که این کشورسلاح های مختلفی در اختیار دارد که به واسطه آنها توانایی فرستادن همه دشمنان خود به جهنم آتشین را دارد.

مدودف متذکر شد که سلاح های شیطان (دشمنان روسیه در جنگ اوکراین) دروغ های پیچیده هستند. و سلاح ما حقیقت است. به همین دلیل است که هدف ما درست است. به همین خاطر است که پیروزی از آن ما خواهد بود.

پیش از این نیز ر ئیس جمهور سابق روسیه اعلام کرده بود: هرگونه نتیجه (درمذاکرات مربوط به درگیری‌ها در اوکراین) دقیقاً تا زمانی برای روسیه قابل قبول است که با منافع اصلی مسکو در تضاد نباشد و تا زمانی که کشورهای همسایه با نیروهای هسته‌ای خود وارد بلوک‌های نظامی متخاصم با روسیه نشوند. هر کشوری مهمترین مسائل را در اولویت خود قرار می‌دهد؛ حفاظت از شهروندان خود و استقلال حاکمیت. دلایل کاملاً واضح است. ترور و کشتار شهروندان کشورمان.