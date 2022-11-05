خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: استان بوشهر دارای تاریخی درخشان در عرصه مقاومت در مقابل استعمار و استکبار است و تاریخ پر از حماسه‌هایی است که مردم این دیار خلق کرده‌اند.

رئیسعلی به عنوان نماد مقاومت و ایستادگی در مقابل متجاوزین محسوب می‌شود که با اذن علمای دینی در نبرهای مختلفی در مقابل انگلیسی‌ها ایستادگی کرد و خلیج فارس را به گورستان آنها تبدیل کرد.

در کنار ایستادگی مردان استان بوشهر در مقابل استعمار و استکبار، زنان این سرزمین نیز در عرصه ایستادگی حماسه‌های بزرگی خلق کردند که از مهمترین حماسه‌ها می‌توان به حماسه زنان «لرده» اشاره کرد.

«لرده» نام روستایی در منطقه گیسکان در شمال شرقی شهر برازجان در شهرستان دشتستان است که شجاعت و رشادت در خون مردمانش است و مردان و زنان این سرزمین حماسه آفرین هستند.

در آبان‌ماه سال ۱۲۹۷ هجری شمسی پس از عقب‌نشینی مجاهدان دشتستانی از نبرد سربست چغادک، انگلیسی‌ها برای دستگیری غضنفرالسلطنه حاکم دشتستان به سمت این منطقه حرکت کردند.

غضنفرالسلطنه با ترفندی از دست انگلیسی‌ها گریخت و با سایر مجاهدین به سمت مناطق کوهستانی گیسکان و لرده رفتند تا پس از تجدید قوا به نبرد با متجاوزین بپردازند.

وقتی که غضنفرالسلطنه برازجانی به سمت لرده آمد، اهالی این روستا به او پناه دادند و برای حفظ میهن خود مقابل انگلیسی‌ها ایستادند و طبق نقل قول‌ها و نوشته‌ها، آن زمان ۶ زن و پنج مرد در لرده بودند که به یاری غضنفرالسلطنه پرداختند و انگلیسی‌ها را تار و مار کردند.

زمانی که انگلیسی‌ها به منطقه لرده رسیدند، زنان با کل کشیدن باعث شده بودند که هراس در دل انگلیسی‌ها بیفتد. سر و صدایی که زنان به پا کردند باعث شده بود که انگلیسی‌ها فکر کنند با سپاه بزرگی در حال جنگ هستند.

پس از شهادت محمود خان برادر غضنفرالسلطنه، به او پیشنهاد می‌دهند که ۷۰ هزار لیره بگیر و از جنگ علیه انگلیس دست بکش، اما او جواب می‌دهد که اگر ۷۰ میلیون لیره هم بدهید من برای دفاع از وطن و ناموسم می‌جنگم در روز دوم ساکنان لرده اسلحه‌هایی که از کشته‌های انگلیسی به دستشان رسیده بود را برداشتند و به سمت انگلیسی‌ها شلیک کردند. زنان لرده هم خودشان به سمت انگلیسی‌ها شلیک می‌کردند و هم اسلحه به دست همسرانشان می‌رساندند.

متجاوزان نمی‌دانستند که با ۱۱ نفر طرف هستند و فکر می‌کردند لشکری مقابلشان است. بنا به نوشته‌های تاریخی، سربازان انگلیسی با جا گذاشتن ۳۰۰ کشته و ده‌ها مجروح پا به فرار گذاشتند.

فرمانده انگلیسی پس‌ازاین اتفاق، برای اینکه شکست خفت بارشان را پوشش دهد علت را گم کردن راه عنوان کرده بود؛ در حالی که این طور نبوده و دلاورمردان و شیرزنان دشتستانی و لرده‌ای با حماسه‌ای که آفریدند تلفات قابل توجهی را متوجه قوای اشغالگر انگلیسی کردند.

افسر ژاندارمری سوئدی که روشمار وقایع جنگ چغادک را نوشته درباره غضنفرالسلطنه می‌نویسد: پس از شهادت محمود خان برادر غضنفرالسلطنه، به او پیشنهاد می‌دهند که ۷۰ هزار لیره بگیر و از جنگ علیه انگلیس دست بکش، اما او جواب می‌دهد که به خدا قسم اگر ۷۰ میلیون لیره هم بدهید من برای دفاع از وطن و ناموسم می‌جنگم.

نویسنده کتاب «از جنگ لرده تا حماسه سیمین» پیش از این درباره حماسه زنان لرده گفته بود: در این حماسه تاریخی شیرزنان لرده دشتستان با تفنگ‌های ساده خود موفق شدند یکی از گروهان‌های انگلیسی را زمین گیرکنند و تلفات سنگینی بر آنان وارد کنند.

سید قاسم یاحسینی افزود: زنان دشتستانی همواره شجاعانه همدوش مردان خود در صحنه‌ها حضور داشته‌اند که در اوج خود حماسه لرده را می‌توان به‌عنوان یک الگو به زنان معرفی کرد.

وی ادامه داد: زنان لرده دشتستان مظلوم واقع شده‌اند و به واسطه این حماسه جاویدی که خلق کردند باید کتاب‌ها در وصف آن‌ها نوشت و بیش از پیش به جامعه معرفی شوند.

حماسه لرده مغفول مانده است

امام جمعه بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زنان لرده حماسه بزرگی را خلق کردند که تاکنون به خوبی این حماسه معرفی نشده است و باید برای معرفی آنها کارهای بزرگی انجام شود.

آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری اضافه کرد: مردم این دیار هیچگاه با متجاوزین مماشات نکرده و در ایستادگی مقابل دشمنان استوار بوده و درس‌های بزرگی را به دشمنان و کشورهای متجاوز داده‌اند.

وی استان بوشهر را پایتخت ضد استعماری کشور خواند و بیان کرد: حماسه بزرگی مثل حماسه مقاومت زنان لرده در استان بوشهر وجود دارد ولی تاکنون که بیش از ۱۱۰ سال از آن گذشته، مغفول مانده است.

آیت‌الله صفایی بوشهری حفظ و ماندگاری حماسه‌های مردم را ضروری دانست و بیان کرد: استان بوشهر پایتخت مقاومت و استکبارستیزی است و مبارزات ضد استکبار و استعمار در این استان تبدیل به یک فرهنگ شده است.

این حماسه در دنیا بی‌نظیر است

در شرایطی که بسیاری از مجاهدین مقاومت اسیر یا مجروح بودند، زنان لرده وارد دفاع شده و درس بزرگی به متجاوزین انگلیسی دادند وی حماسه زنان لرده استان بوشهر را دنیا بی نظیر دانست و ادامه داد: انگلیسی‌ها برای شکستن خط مقاومت مردم ایران در حرکت به سمت مرکز کشور به منطقه لرده رسیدند که زنان و مردان این دیار درس بزرگی به آنها دادند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر اضافه کرد: در شرایطی که بسیاری از مجاهدین مقاومت اسیر و یا مجروح شده بودند، زنان لرده وارد عرصه دفاع شدند و درس بزرگی به متجاوزین انگلیسی دادند.

وی با تاکید بر لزوم معرفی نقش زنان استان بوشهر در مبارزه با استعمار و استکبار گفت: نوشتن کتاب، ایجاد نمادها، نامگذاری خیابان‌ها، قراردادن این روز در تقویم کشور و تقویم استان، برگزاری همایش از اقدامات ضروری است.

لزوم معرفی حماسه زنان لرده

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم استان بوشهر و دشتستان دارای تاریخی درخشان در عرصه مقاومت و ایستادگی مقابل استعمار و استکبار هستند.

ابراهیم رضایی حماسه زنان لرده را یک حماسه بزرگ در تاریخ دانست و بیان کرد: زنان این سرزمین در کنار مردان مقاومت جانانه‌ای مقابل انگلیسی‌ها داشتند و درس بزرگی به آنها دادند.

وی با تاکید بر لزوم معرفی حماسه زنان لرده خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با تدوین و اجرای برنامه‌های مختلف، زمینه برای معرفی این حماسه بزرگ در سطح ملی و بین‌المللی فراهم شود.

زنان لرده درس بزرگی به انگلیسی‌ها دادند

احمد بنافی، فرماندار شهرستان دشتستان نیز با اشاره به حماسه زنان منطقه لرده استان بوشهر علیه استعمار انگلیس اظهار داشت: یکی از حماسه‌های بزرگ در استان بوشهر حماسه زنان لرده است که تاکنون به اندازه کافی به این حماسه بزرگ توجه نشده است.

وی اضافه کرد: همایش ملی نقش زنان استان بوشهر در استعمار ستیزی و استکبار ستیزی می‌تواند نقش مهمی در معرفی این حماسه بزرگ داشته باشد.

فرماندار دشتستان با اشاره به اینکه در رویارویی بزرگی در عرصه جنگ شناختی هستیم اضافه کرد: در مواجهه با جبهه غرب در جنگ روایت‌ها هستیم؛ دشمن دنبال تحریف و به چالش کشیدن ارزش‌ها در ایران اسلامی است و می‌خواهد مقابل تمدن نوین اسلامی ایستادگی کند.

وی با اشاره به اینکه باید در مقابل هجوم دشمن باید مقابله مناسبی داشته باشیم، تصریح کرد: باید به صورت هنرمندانه واقعیت‌ها را به جامعه معرفی کنیم که برگزاری چنین رویدادهایی گامی مؤثر در این مسیر است.

همایش ملی نقش زنان استان بوشهر در استعمار ستیزی و استکبار ستیزی و گرامیداشت حماسه زنان منطقه لرده استان بوشهر در روزهای ۱۴ و ۱۵ آبان در شهر بوشهر، برازجان و منطقه لرده برگزار خواهد شد.