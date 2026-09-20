  1. استانها
  2. بوشهر
۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۵

نام‌گذاری معبری در بوشهر به نام «زنان لَرده»

نام‌گذاری معبری در بوشهر به نام «زنان لَرده»

بوشهر - شورای اسلامی شهر بوشهر با نام‌گذاری یکی از معابر شهر به نام «زنان لَرده» و نصب المانی به یاد این زنان حماسه‌آفرین موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مصوبه با هدف پاسداشت جایگاه تاریخی زنان لَرده و ماندگار کردن یاد و خاطره حماسه‌آفرینی آنان در حافظه جمعی شهر بوشهر به تصویب رسیده است.

زنان لَرده نمادی از شجاعت، غیرت، ایستادگی و نقش‌آفرینی زنان بوشهری در دفاع از سرزمین و هویت خود هستند؛ زنانی که در بزنگاه‌های تاریخی، نه در حاشیه، بلکه در متن حماسه و مقاومت حضور داشتند.

بر اساس این مصوبه، پس از طی مراحل طراحی و اجرایی، المانی متناسب با شأن و جایگاه تاریخی زنان لَرده در شهر بوشهر جانمایی و نصب خواهد شد.

ماندگاری حماسه زنان بوشهری در سیمای شهر

نام‌گذاری این معبر و نصب المان یادبود، اقدامی در راستای پاسداشت بخشی از حافظه تاریخی و حماسی استان بوشهر و انتقال روایت مقاومت و شجاعت زنان این دیار به نسل‌های امروز و آینده به شمار می‌رود.

با اجرای این مصوبه، نام زنان لَرده به‌عنوان نمادی از غیرت، مقاومت و شجاعت زنان جنوب، در سیمای شهری بوشهر ماندگار خواهد شد.

کد مطلب 6953056

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه