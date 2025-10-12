به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع استفاده شایسته از ظرفیت تمامی دستگاه‌ها، بهره‌گیری از نگاه علمی و پژوهشی و بررسی زوایای پنهان رویدادهای تاریخی را لازمه موفقیت فرهنگی دانست و اظهار کرد: با عزم، وحدت و اقدام عملی، استان بوشهر می‌تواند با تکیه بر ریشه‌های غنی فرهنگی و تاریخی خود، مسیر شکوفایی و تعالی را بپیماید.

استاندار بوشهر با اشاره به نقش برجسته بوشهر در تاریخ معاصر ایران و مبارزات ضد استعماری مردان و زنان استان، بزرگداشت حماسه زنان لرده را ضروری خواند.

وی حماسه زنان لرده را رویداد مهمی در تاریخ استان بوشهر دانست و بیان کرد: امیدوارم با پیگیری شورای فرهنگ عمومی و حمایت و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، حماسه ضد استعماری زنان لرده دشتستان به عنوان روزی تاریخی و رویدادی مهم در تقویم ملی ایران به عنوان روز ملی مقاومت زنان ثبت شود.

وی مردم ایران را مهم‌ترین مؤلفه بازدارندگی برابر متجاوزان دانست و تأکید کرد: وحدت و انسجام مردمی، بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب، اصل بنیادین برای حفظ امنیت، عزت و استقلال است و لذا باید همه مسئولان استان، در همه امور اجرایی و خدماتی، رضایت مردم را در اولویت کاری خود قرار دهند و از هرگونه نارضایتی و پیشگیری کنند.

استاندار بوشهر، ضمن حمایت از برنامه‌های مسجد محور، مدیریت محله‌محور با مرکزیت مساجد را راهبرد کلیدی دولت و مجموعه استان معرفی کرد و خاطرنشان ساخت: بدون تردید، با معماری اجتماعی و همیاری مردم و دستگاه‌های اجرایی می‌توان با آسیب‌های اجتماعی مقابله کرد و نقش بانوان و جوانان را به نحو شایسته در تعالی فرهنگی استان به کار گرفت.

