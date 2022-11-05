به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوارزمی نیا صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نخل و خرما یکی از مزیت‌های اصلی استان بوشهر در عرصه کشاورزی است که برنامه‌های مهمی در راستای بهبود وضعیت نخیلات داریم.

وی با اشاره تلاش برای افزایش راندمان و اصلاح الگوی مصرف آب در سطح ۳۴ هزار و ۲۵۰ هکتار نخیلات استان بیان کرد: طرح تحول شبکه آبیاری و اصلاح نخلستان‌های دشتستان برای الگوسازی نخیلات موجود و حذف نخیلات کم بازده در دستور کار است.

معاون آب‌وخاک جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به اجرای این طرح در ۱۸ هزار و ۵۰۰ هکتار از نخلستان‌های شهرستان دشتستان افزود: از برنامه‌های این طرح می‌توان به ایجاد خطوط لوله‌کشی برای تغییر شیوه سنتی و قدیمی آبیاری همچنین اصلاح نخلستان‌ها و حذف گونه‌های کم بازده نخل‌ها و رونق اشتغال اشاره کرد.

تبیین الگوی کشت در ۱۵ هزار هکتار

وی با اشاره به اصلاح و جایگزینی هفت هزار و ۴۰۰ اصله نخل در قالب این طرح خاطرنشان کرد: همچنین نوسازی و احیاء نخیلات درجه ۳ در مساحتی حدود ۱۱ هزار و ۱۳۰ هکتار در دستور کار قرار دارد.

خوارزمی نیا گفت: در همین راستا ۱۵ هزار و ۶۹۰ هکتار تبیین الگوی کشت در دستور کار قرار دارد همچنین ۵۰ گروه آب بر برای توزیع و مدیریت مصرف آب پیش بینی شده است.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی جهاد کشاورزی استان بوشهر تأکید کرد: این طرح از سال ۹۴ کارهای تصویب و مطالعات آن آغاز شده که مرحله‌ی آن در وسعتی بالغ‌بر ۱۰ هزار هکتار با انعقاد تفاهم‌نامه بین استانداری و وزارت و نیرو و جهاد کشاورزی در دستور کار قرارگرفته است.

وی افزود: از این ۱۰ هزار هکتار، ۲ هزار ۴۰۰ هکتار نخلستان‌های سعدآباد، ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار نخلستان‌های آب پخش و ۲۰۰ هکتار از نخلستان‌های کلل را در برمی‌گیرد که مجموع آن ۱۰ هزار و ۱۰۰ هکتار می‌شود.

تکمیل شبکه آبیاری سعد آباد

خوارزمی نیا تصریح کرد: کارهایی که تا الان در این فاز انجام شده است مطالعه و آغاز مراحل اجرایی فاز سعدآباد هزار و ۹۵۰ هکتار شبکه آن تکمیل شده است و ۶۵۰ هکتار نیز بخش درون نخلستان آن تکمیل شده است و تا یکی دو ماه اخیر به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی جهاد کشاورزی استان بوشهر بیان کرد: در بخش آب پخش هفت هزار و ۷۰۰ هکتار شامل طرح اصلاح شبکه‌ی آبیاری شده که در فاز اول هزار و ۵۰ هکتار تاکنون با قراردادی که سال گذشته منعقد شد این پروژه ۷۵ درصد پیشرفت دارد.

وی تشریح کرد: در منطقه‌ی سعدآباد احداث شبکه‌ی فرعی آبیاری با لوله‌های یو پی‌وی‌سی در دست اجرا است.

احداث شبکه آبیاری رئیس‌علی دلواری

خوارزمی نیا گفت: در بخش شبانکاره احداث شبکه آبیاری رئیس‌علی دلواری در مساحتی بالغ‌بر هشت هزار و ۷۰۰ هکتار موردمطالعه قرارگرفته که از آن برای ۳۰۰ هکتار از آن شهریور امسال آغاز شد که تاکنون حدود ۲۸ درصد پیشرفت داشته است.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی جهاد کشاورزی استان بوشهر بیان کرد: پس از تکمیل این شیکه آبیاری این پروژه به شرکت‌های تعاونی تحویل داده می‌شود که مدیریت، رفع مشکلات و تعمیرات را بر عهده خواهند گرفت.

وی تصریح کرد: نخلستان‌های دالکی نیز پس از تکمیل سد دالکی و مشخص شدن سهمیه‌ی آب اصلاح شبکه‌ی آبیاری در دستور کار قرار خواهد گرفت.