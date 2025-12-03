مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی بوشهر: شیوه آبیاری نخیلات باید اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اعتمادی ظهر چهارشنبه در همایش روز جهانی خاک در شهرستان دشتستان بیان کرد: طرح اصلاح شیوه آبیاری نخیلات هر چه زودتر باید به سرانجام برسد که اگر این روند به کندی پیش برود و شیوه آبیاری نخیلات از غرقابی به روش‌های نوین آبیاری اصلاح نشود، آبی برای مشروب کردند نخیلات پشت سدها باقی نخواهد ماند.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی جهاد کشاورزی استان بوشهر در این همایش که در محل ایستگاه پمپاژ و فیلتراسیون ۲ هزار و ۴۰۰ هکتاری بخش سعدآباد با حضور مسئولان و کشاورزان برگزار شد، اصلی ترین عامل پیشرفت طرح را همکاری و پشتیبانی کشاورزان دانست.

وی اصلاح شیوه آبیاری را کاری اجتناب ناپذیر و ضرورتی غیرقابل انکار عنوان کرد.

برطرف کردن نواقص و اشکالات موجود در طرح و تأمین بودجه مورد نیاز از دیگر عواملی بودند که مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی جهاد کشاورزی استان بوشهر به تشریح آنها پرداخت.