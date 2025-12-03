  1. استانها
مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی بوشهر: شیوه آبیاری نخیلات باید اصلاح شود

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی بوشهر: شیوه آبیاری نخیلات باید اصلاح شود

بوشهر- مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: اگر شیوه آبیاری نخیلات اصلاح نشود، آبی پشت سدها برای مشروب کردن نخل ها باقی نخواهد ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اعتمادی ظهر چهارشنبه در همایش روز جهانی خاک در شهرستان دشتستان بیان کرد: طرح اصلاح شیوه آبیاری نخیلات هر چه زودتر باید به سرانجام برسد که اگر این روند به کندی پیش برود و شیوه آبیاری نخیلات از غرقابی به روش‌های نوین آبیاری اصلاح نشود، آبی برای مشروب کردند نخیلات پشت سدها باقی نخواهد ماند.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی جهاد کشاورزی استان بوشهر در این همایش که در محل ایستگاه پمپاژ و فیلتراسیون ۲ هزار و ۴۰۰ هکتاری بخش سعدآباد با حضور مسئولان و کشاورزان برگزار شد، اصلی ترین عامل پیشرفت طرح را همکاری و پشتیبانی کشاورزان دانست.

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی بوشهر: شیوه آبیاری نخیلات باید اصلاح شود

وی اصلاح شیوه آبیاری را کاری اجتناب ناپذیر و ضرورتی غیرقابل انکار عنوان کرد.

برطرف کردن نواقص و اشکالات موجود در طرح و تأمین بودجه مورد نیاز از دیگر عواملی بودند که مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی جهاد کشاورزی استان بوشهر به تشریح آنها پرداخت.

