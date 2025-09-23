انتقاد امام جمعه خرمشهر ازعدم اجرای تفاهمنامه منطقه آزاد و جهادکشاورزی

حجت‌الاسلام محمد جواد عادل‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه نخل هویت اصلی این سرزمین به شمار می‌رود، تصریح کرد: نخل و خرما یکی از نعمت‌ها و مواهب مهم در منطقه و شهرستان خرمشهر هستند.

وی ادامه داد: وسعت نخلستان‌های خرمشهر قبل از جنگ، یک میلیون و ۵۰۰ هزار اصله نخل بود که ۷۰ درصد آن بر اثر جنگ تحمیلی از بین رفت اما این در حالی است که در حال حاضر بیش از ۵۳۰ هزار اصله نخل در منطقه وجود دارد.

امام جمعه خرمشهر گفت: این ظرفیت تا رسیدن به حداقل یک و نیم میلیون اصله نخل قابل توسعه است اما به دلیل بی‌توجهی به شرایط و شور شدن آب و… ضربه‌های زیادی به نخیلات در خرمشهر و آبادان وارد شده است.

حجت‌الاسلام عادل پور ضمن اشاره به سفر دوم شهید ابراهیم رئیسی به استان خوزستان و به ویژه شهرهای خرمشهر و آبادان در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: در آن سفر، تفاهم نامه‌ای فی مابین منطقه آزاد اروند و وزارت جهاد کشاورزی اتفاق افتاد مبنی بر اینکه توجه ویژه ای نسبت به اراضی کشاورزی، شیلات، نخیلات و… صورت گیرد که بر اساس آن باید سه هزار هکتار از نخیلات و اراضی خرمشهر احیا شود.

وی ادامه داد: در ادامه آن سفر در سال ۱۴۰۲ نامه‌ای از مخبر معاون اول رئیس جمهور خطاب به وزیر جهاد کشاورزی، مبنی بر تاکید بر اجرا و عملیاتی شدن توافق فی مابین منطقه آزاد اروند و وزارت جهاد کشاورزی ارسال شده بود و برای چندین دستگاه همچون جهاد کشاورزی، برنامه و بودجه استان، استانداری، منطقه آزاد اروند نیز سهمی قائل شده بود و اعتباری بالغ بر چهار همت در نظر گرفته شد.

حجت‌الاسلام عادل پور بیان کرد: اما متأسفانه آنگونه که باید و شاید اقدام خاص و ویژه ای در این راستا صورت نگرفت.

امام جمعه خرمشهر خوزستان همچنین به طرح تفاهم نامه گریزی زد و گفت: بازه زمانی از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ برای اجرای این تفاهم نامه تعریف شده است و تمامی پروژه‌ها از جمله اصلاح و توسعه نخیلات، لایروبی نهرها، میانه کاری و… مشخص شده‌اند.

وی گفت: قطعاً اجرای این تفاهم نامه می‌تواند نقش بسیار مهم و تأثیرگذاری در روند اقتصادی و کشاورزی منطقه داشته باشد و به تبع میزان درآمد و سهم کشاورزان و نخیل کاران در توسه و آبادانی این دیار بیش از پیش خواهد بود.

حجت‌الاسلام عادل پور ضمن اشاره به خواست و مطالبه جدی مردم منطقه در راستای تحقق این پروژه، عنوان کرد: در خطبه‌های نماز جمعه پیگیری و تحقق هر چه سریع‌تر این تفاهم نامه مطرح شد و از مسئولان استانی و کشوری درخواست شد تا نسبت به اجرا و عملیاتی کردن این تفاهم نامه اهتمام لازم را داشته باشند.

وی افزود: از طرف مدیریت منطقه آزاد اروند و جهاد کشاورزی، تحرکات و تعاملات خوبی صورت گرفته است و امیدواریم هر چه زودتر این پروژه‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به ثمر بنشینند و به منصه ظهور برسند.

امام جمعه خرمشهر در ادامه صحبت‌هایش به ضرورت مدیریت صحیح منابع آب اشاره کرد و ادامه داد: امروزه حفظ و توسعه نخیلات نیازمند مدیریت صحیح منابع آب و مقابله با شوری آب است. خشکسالی و پیشرفت آب دریا به سمت اروند، کارون و بهمنشیر از جمله تهدیدات اصلی نخلستان‌ها خواهد بود.

وی گفت: باتوجه به شرایط اقلیمی، راه‌حل تامین آب نخیلات؛ حرکت به سمت احداث آب شیرین کن‌ها است و با توجه به سطح زیرکشت نخیلات‌، موضوع صنایع تبدیلی، ایجاد این صنایع از خواسته‌های اساسی منطقه است.

حجت الاسلام عادل پور بیان کرد: خرما و نخل صنعت تبدیلی دارد که در صورت ایجاد برخی از این صنایع در منطقه از خام‌فروشی جلوگیری خواهد شد. این رویه ارزش افزوده بسیاری ایجاد خواهد کرد و موجب توسعه نخل داری در منطقه و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید خواهد شد.