مهلت حذف اخبار جعلی در ویتنام ۲۴ ساعت شد/ جریمه ها افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پیش از این مهلت حذف محتوای غیرقانونی ۴۸ ساعت بود.

قوانین جدید موقعیت ویتنام به عنوان یکی از کشورهای سختگیر جهان بر شبکه های اجتماعی را نشان می دهد و از سوی دیگر بیانگر قدرت گرفتن حزب کمونیست حاکم بر این کشور برای مقابله با فعالیت های ضدحکومتی است.

«نگوین مان هونگ» وزیر اطلاعات و ارتباطات ویتنام به پارلمان این کشور اعلام کرد اگر مقابله با اخبار جعلی به کندی انجام شود، ممکن است به سرعت گسترده شوند.

به گفته هونگ جریمه های اعمالی برای انتشار و گسترش اخبار جعلی در ویتنام، فقط یک دهم جریمه هایی است که در دیگر کشورهای جنوب شرقی آسیا برای جرائم مشابه وضع می شود. او در این باره افزود: وزارتخانه به دولت پیشنهاد می کند سطح جریمه ها را به حدی بالا ببرد که از انتشار چنین محتوایی توسط مردم جلوگیری شود.

همچنین وزیر اطلاعات و ارتباطات ویتنام در سخنرانی خود ۲۰۲۳ را به عنوان تاریخی برای مقابله کامل با پدیده «News-lisation» اعلام کرد. این اصطلاح زمانی استفاده می شود که مردم به اشتباه گمراه می شوند و تصور می کنند برخی حساب های کاربری به رسانه های خبری معتبر تعلق دارند.

پیش از این نیز اخباری مبنی بر این منتشر شده بود که دولت این کشور قوانین جدید و مقرراتی را وضع می کند تا اطلاعات بسیار حساس ظرف ۳ ساعت حذف شوند.

این درحالی است که بیشتر دولت ها قانونی برای حذف محتوا در شبکه های اجتماعی ندارند اما اقدام ویتنام در حالی انجام می شود که فشارها برای حذف محتوای آنلاین در بخشی از کشورهای جهان شدیدتر است.

در ماه سپتامبر گزارش شد دولت ویتنام مشغول آماده سازی قوانینی است که تا محتوای خبری منتشر شده توسط کاربران را محدود کند.