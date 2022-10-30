جریمه۱.۱۳ میلیارد یورویی آمازون در ایتالیا پابرجاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،به طور دقیق تر دادگاه اداری TAR del Lazio ایتالیا اعلام کرد که در انتظار صدور حکم از سوی دادگاه دادگستری اتحادیه اروپا در مورد این پرونده، حکم ابطال جریمه را به حالت تعلیق درآورده است.

یک منبع حقوقی اعلام کرد دادگاه اتحادیه اروپا احتمالاً قبل از تابستان سال آینده میلادی در این باره تصمیم می گیرد.

سال گذشته ناظر رقابت ایتالیا اعلام کرد آمازون از قدرت برتر خود در بازار ایتالیا برای خدمات واسطه گری استفاده کرده تا فروشندگان را وادار به پذیرش خدمات لجستیکی خود کند. به همین دلیل آمازون با یکی از سنگین ترین جریمه های وضع شده در اروپا برای شرکت های فناوری آمریکایی روبرو شد.

سخنگوی آمازون پس از اعلام تعلیق تصمیم دادگاه برای جریمه شرکت، مجدداً مخالفت خود با آن را اعلام کرد.