به گزارش خبرنگار مهر، مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا در شرایطی به پایان رسید که تیم پورتو پرتغال هم با درخشش مهدی طارمی مهاجم ایرانی خود راهی مرحله یک هشتم نهایی شد.

طارمی در مرحله گروهی پنج گل به ثمر رساند و دو پاس گل داد تا یکی از ارکان کلیدی پورتو در صعود این تیم به عنوان صدرنشین باشد.

سایت آماری و تحلیلی goalpoint پرتغال با پایان یافتن مرحله گروهی، تیم منتخب این مرحله را انتخاب کرد و طارمی را هم در این تیم قرار داد.

بر اساس اطلاعات این سایت، طارمی با ۷.۵۲ امتیاز مهاجم برتر مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا بوده و در کنار بازیکنانی چون کیلیان امباپه، لیونل مسی، سانه و.... قرار گرفته است.