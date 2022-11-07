طارمی و تمدید قرارداد با پورتو؛ شاید بعد از بازگشت از جام جهانی!

به گزارش خبرنگار مهر، شروع خیره کننده مهدی طارمی در این فصل از مسابقات پرتغال و لیگ قهرمانان اروپا باعث شد تا باشگاه پورتو در فاصله یک سال مانده تا پایان قرارداد این مهاجم ایرانی، برای تمدید قرارداد او دست به کار بشود.

طارمی در سال ۲۰۲۰ و با امضای قرارداد ۴ ساله، از تیم ریوآوه راهی پورتو شد و سومین فصل حضورش در این غول بزرگ پرتغالی را سپری می‌کند. این مهاجم هرچند در دو سال گذشته از رسیدن به عنوان آقای گلی پرتغال بازماند اما همواره یکی از کلیدی ترین بازیکنان شاغل در این کشور بوده و با توانایی‌ها و گلزنی هایش در کانون توجهات قرار داشته است.

مهاجم بوشهری پورتو این فصل آمار خیره کننده‌ای از خود بر جای گذاشته است؛ آن‌هم تا پایان مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا و پایان هفته دوازدهم لیگ پرتغال.

طارمی تاکنون ۱۸ مسابقه در تمامی رقابت‌ها یعنی سوپرجام، لیگ پرتغال و لیگ قهرمانان اروپا برای پورتو انجام داده است. حاصل تلاش این مهاجم به ثمر رساندن ۱۳ گل و ثبت ۶ پاس گل بوده است که باتوجه به مراحل حذفی لیگ قهرمانان، ادامه مسابقات لیگ پرتغال و همچنین در پیش بودن بازی‌های جام حذفی پرتغال، قطعاً آمار او روی این اعداد معطل نخواهد ماند.

شاید به همین دلیل باشد که بحث انتقال طارمی به تیم‌های دیگر آن هم در نقل و انتقالات زمستانی هر روز رنگ و بوی جدی تری به خود می‌گیرد. بعد از آنکه بعضی از رسانه‌های پرتغال از علاقه باشگاه چلسی به جذب طارمی خبر دادند، در ادامه اعلام شد که باشگاه آرسنال هم مهاجم ایران را زیر نظر دارد و شاید در ماه ژانویه، اتفاقات جذابی برای یک انتقال بزرگ بین پورتو و آرسنال رقم بخورد.

به نظر می‌رسد این عوامل باشد شده است تا پورتو برای تمدید یک دوره دیگر از قرارداد مهاجم ایرانی خود دست به کار بشود تا در صورت فروش او به باشگاه بزرگ‌تر، دست بالاتری در نقل و انتقال او داشته باشد.

روزنامه «ابولا» پرتغال چندی پیش خبر داد پورتو خواهان تمدید چهار ساله قرارداد طارمی شده است. این در حالی است که طارمی هم ظاهراً بحث درباره این موضوع را به بعد از مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ موکول کرده؛ جایی که او با لباس تیم ملی ایران در مرحله گروهی برابر انگلیس، آمریکا و ولز حضور خواهد داشت.

بدون شک عملکرد تیم ملی ایران تحت هدایت «کارلوس کی روش» پرتغالی زیر ذره بین رسانه‌های بزرگ دنیا قرار می‌گیرد و این موضوع می‌تواند فرصت‌های نقل و انتقالاتی جذابی برای ملی پوشان بخصوص لژیونرهای شاغل در اروپا فراهم کند.

طارمی هم احتمالاً در انتظار بازی در جام جهانی و سپس دریافت پیشنهاداتی است که می‌تواند باشگاه پورتو را هم نسبت به فروش او در ژانویه وسوسه کند.

این مهاجم در تعطیلات میان فصل تابستانی در مصاحبه‌ای تاکید کرد که رویایش بازی در لیگ برتر انگلیس است تا با این ادعای بزرگ که بازتاب گسترده‌ای هم در پرتغال یافت، باشگاه پورتو را در جریان مقصد احتمالی و آینده اش بگذارد.

به گزارش خبرنگار مهر، آمار مهدی طارمی در این فصل به صورت جزئی‌تر ذکر شده است:

لیگ قهرمانان اروپا

۵ مسابقه / ‏‬ ۵ گل / ‏‬ ۲ پاس گل

لیگ پرتغال

۱۲ بازی / ‏‬ ۶ گل / ‏‬ ۴ پاس گل

سوپرجام

۱ بازی / ‏‬۲ گل / ‏‬بدون پاس گل

جام حذفی

هنوز شروع نشده است