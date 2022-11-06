به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران برای ششمین بار در رقابت‌های جام جهانی حاضر می‌شود تا شاید این بار بتواند رؤیای هواداران فوتبال در کشور را برای صعود به مرحله حذفی برآورده کند.

تیم ملی ایران طی بازی‌های خود در دوره‌های مختلف جام جهانی، هفت گل زده در کارنامه خود ثبت کرد که مهم‌ترین و پر امتیاز ترین آن جزو عجیب‌ترین ها بود. گل‌هایی که اکثر گلزنان آنها پس از موفقیت در این امر آینده‌ای کاملاً متفاوت با آنچه در گذشته داشتند، پیدا کردند تا اهمیت گلزنی در مهم‌ترین تورنمنت فوتبال ملی دنیا را چند برابر کند.

حالا شاگردان کی روش بهتر از هر کسی می‌دانند هیچ چیز جز «صعود» از گروه B در حضور تیم‌هایی همچون انگلیس، آمریکا و ولز باعث رضایت خاطر طرفداران ایرانی نمی‌شود. تک واژه امیدوار کننده برای فوتبال ملی با گلزنی ستاره‌هایی که از آنها به عنوان نسل طلایی یاد می‌شود برآورده خواهد شد.

بازیکنان تیم ملی ایران نیز با نگاهی گذرا به عاقبت گلزنان ادوار گذشته به خوبی می‌دانند می‌توانند «یک شبه ره صد ساله» را در همین بازی‌های جام جهانی بروند. از این رو در این گزارش تصمیم به مرور اتفاقات پیرامون گلزن های تیم ملی ایران در ادوار مختلف تیم ملی می‌کنیم:

دانایی فر تابوشکنی کرد

نخستین حضور تیم ملی به رقابت‌های جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین باز می‌گردد. جایی که شاگردان حشمت مهاجرانی با اسکاتلند، هلند و پرو در یک گروه قرار گرفتند و در اولین مسابقه با نتیجه سه بر صفر مقابل هلند تن به شکست دادند.

دومین بازی ایران با اتفاقات عجیب در گلزنی بازیکنان ایرانی همراه بود. آندرانیک اسکندریان در نیمه اول با گل به خودی باعث عقب افتادن ایران شد اما ایرج دانایی فرد بازیکن ۲۷ ساله تیم ملی توانست در دقیقه ۶۰ نخستین گل تیم ملی ایران در جام‌های جهانی را به ثمر برساند. بازیکن پیشین تاج تهران با سابقه حضور در پاس و عقاب تبدیل به تابوشکن ایرانی در این بازی‌ها شد.

او با همین تک گل خود توانست در گلزنی ایرانی‌ها در جام جهانی تابوشکنی کند. دانایی فرد بعد از درخشش فوق‌العاده در جام جهانی به همراه آندرانیک اسکندریان از سوی فیفا به تیم منتخب دنیا دعوت شد و در یک بازی نمادین برای خداحافظی اسطوره فوتبال دنیا «پله» بازی کرد.

درخشش در این بازی هم کافی بود تا دانایی فر با توجه به گلزنی در جام جهانی ۱۹۷۸ به «تولسا اوکلاهما سیتی» بپیوندد. بازیکن محبوب تاجی‌ها بعد از سال‌ها زندگی در آمریکا به ایران بازگشت تا بارها پیشنهادات مدیریتی برای حضورش در باشگاه استقلال مطرح شود اما هرگز قبول نکرد.

زندگی «روشن» با یک گل چراغانی شد



تیم ملی ایران در جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین در سومین دیدار گروهی خود در یازدهم ژوئن و از ساعت ۱۶ و ۴۵ دقیقه به وقت محلی برابر تیم ملی پرو قرار گرفت و در پایان با نتیجه سنگین ۴ بر یک مغلوب شد. تک گل تیم ایران را در این بازی حسن روشن به ثمر رساند. روشن که در آن زمان ۲۲ سال داشت، بازیکن تاج بود.

البته وی همان سال از تاج جدا شد و به الاهلی امارات پیوست و پس از آن دوباره به استقلال برگشت. مهاجم سابق تیم ملی فوتبال ایران پس از یک سال دوباره به الاهلی رفت، اما دوباره یک سال بعد باز هم به استقلال پیوست و تا سال ۱۳۶۷ در همین تیم باقی ماند تا در نهایت از فوتبال خداحافظی کرد. تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین با دو باخت و یک مساوی در گروه خود چهارم شد.

گل به آمریکا و تحقق ضرب‌المثل معروف

تیم ملی ایران ایران در جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه نخستین دیدار خود را با شکست یک بر صفر مقابل یوگسلاوی سابق پشت سر گذاشت، اما در دومین دیدار تیم ملی ایران مهم‌ترین بازی ملی خود را از ابعاد مختلف مقابل آمریکا برگزار کرد.

سیاسی‌ترین بازی قرن بیستم با برتری دو بر یک ایران همراه بود. حمید استیلی هافبک وقت پاس تهران با پرواز تماشایی خود توانست گل اول را با ضربه سر وارد دروازه آمریکا کند. همین یک گل کافی بود تا حالت عملی و کامل ضرب‌المثل «یک شبه ره صد ساله رفتن» در فوتبال ملی ایران معنا شود. استیلی پس از جام جهانی به القادسیه کویت رفت و در بین اهالی فوتبال و حتی مردم کشور جایگاهی ویژه پیدا کرد.

موشکی که به قلب آمریکا زد

گل دوم تیم ملی ایران در جدال با آمریکا را جوان ۲۰ ساله با فرار تند و تیز خود رقم زد. مهدی مهدوی کیا توانست گل پیروزی تیم ملی ایران در اوج جوانی به ثمر برساند تا مقدمات حضورش در فوتبال اروپا را اینگونه فراهم کند. مهدوی کیا با نسل طلایی فوتبال ۹۸ به آلمان رفت تا برای بوخوم بازی کند. او سپس با عملکرد قابل قبول خود به هامبورگ آلمان پیوست تا اینگونه لقب موشک را از بین هواداران این تیم برای خود دست و پا کند. دوران طلایی مهدوی کیا ادامه داشت تا اینکه تصمیم به بازی کردن در تیم‌هایی همچون آینتراخت فرانکفورت، بوخوم، استیل آذین و داماش و در نهایت پرسپولیس گرفت.

گل برای مدافعان

جام جهانی ۲۰۰۶ با وجود اختلافات فراوان در رختکن این تیم با درخشش مدافعان پا به سن گذاشته همراه بود. تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان با مکزیک، پرتغال و آنگولا هم گروه بود. نمایش بد شاگردان برانکو ایوانکوویچ در دیدار نخست مقابل مکزیک شکست ۳ بر یک را به دنبال داشت. کمتر کسی فکر می‌کرد تک گل ایران را در این دیدار یحیی گل محمدی، بازی را به تساوی بکشاند اما ایران در ادامه دو گل دیگر از مکزیک خورد تا با شکست نخستین دیدار خود را پشت سر بگذارد.

گل دوم ایران را در این بازی‌ها سهراب بختیاری زاده به ثمر رساند. مدافع میانی تیم ملی ایران در سومین بازی مقابل آنگولا توانست گلزنی کند تا او نیز اینگونه اسم خود را در بین بازیکنان گلزن جاودانه کند.

گوچی و یک شکار

تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۱۴ با نیجریه، آرژانتین و بوسنی همگروه شد. دو دیدار ابتدایی هیچ دستاوردی برای مهاجمان ایران به همراه نداشت اما بازی با بوسنی با خستگی بازیکنان تیم ملی ایران نتیجه شکست سه بر یک برای شاگردان کارلوس کی روش را به همراه داشت. رضا قوچان نژاد مهاجم گلزن تیم ملی ایران در دقیقه ۸۲ تنها گل تیم را در این رقابت‌ها به ثمر رساند که برای صعود تیم ملی چاره ساز نبود.

گل به خودی جذاب

تنها برد تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ به بازی با مراکش باز می‌گردد. ملی‌پوشان ایران در نخستین بازی خود در حالی که تا دقایق پایانی با تساوی بدون گل مقابل مراکش دست و پنجه نرم می‌کردند با اشتباه بازیکن مراکش و گل به خودی «عزیز بو حدوض» توانست به سه امتیاز بسیار شیرین برسد. همین نتیجه کافی بود تا امیدها برای رسیدن به رؤیای صعود تا روز آخر زنده بماند اما شکست مقابل اسپانیا و تساوی یک - یک برابر پرتغال مانع از تحقق این امر شد تا شاگردان کی‌روش با ۴ امتیاز حذف شوند. تک گل ایران در بازی با پرتغال را نیز کریم انصاریفرد از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند تا او با همین اتفاق همچنان بتواند با فوتبالش در تیم‌های فوتبال اروپا ادامه دهد.

چه کسی عاقبت بخیر می‌شود؟

حالا تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ مقابل انگلیس، آمریکا و ولز بازی خواهد کرد. بر هیچکس پوشیده نیست دفاع ایران در تقابل با ستاره‌های فوتبال دنیا کار سختی دارد اما به همان اندازه هواداران فوتبال در ایران دلگرم به درخشش خط حمله تیم ملی ایران هستند. مهدی طارمی، سردار آزمون، علیرضا جهانبخش یا سامان قدوس رؤیای گلزنی به بهترین تیم‌های جهان را دارند. از سوی دیگر امر نشان می‌دهد برای خوشبختی در یک بازی فوتبال نیازی نیست حتماً مهاجم باشید بلکه می‌توانید همچون مدافعان ایران در ۲۰۰۶ یا هافبک‌های ۱۹۹۸ برای جاودانگی قدم بردارید.

برنامه بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران در گروه B جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به شرح زیر است:

* ایران - انگلیس؛ دوشنبه ۳۰ آبان؛ ساعت ۱۶:۳۰

* ایران - ولز؛ جمعه ۴ آذر؛ ساعت ۱۳:۳۰

* ایران - آمریکا؛ سه‌شنبه ۸ آذر؛ ساعت ۲۲:۳۰