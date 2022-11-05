به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه به همراه جمعی از مسئولین حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه پیش از ظهر امروز (شنبه) با حضور در منزل طلبه بسیجی شهید آرمان علی وردی، از شهدای اغتشاشات اخیر در تهران، با خانواده این شهید والامقام دیدار کرد.

نماینده ولی فقیه در این دیدار مظلومیت، استقامت و مردانگی را عامل برجسته سازی شهادت شهید آرمان عنوان و با بیان اینکه اوج شقاوت و سنگدلی در به شهادت رساندن آرمان عزیز مشاهده شد، تصریح کرد: شهید آرمان به همگان ثابت کرد که سربازی امام زمان و طلبگی و شاگردی امام صادق علیه السلام نه تنها در میدان علم و معرفت، بلکه در میدان عمل نیز وجود دارد.

وی افزود: شهید آرمان به همه ما نشان داد که امروز روزگار اقدامات جهادی است و بهترین راه تقرب به سوی خدا خدمت به مردم است.

حجت الاسلام حاجی صادقی اولین ثمره و پیام شهادت شهید آرمان علی وردی را پویایی، حرکت و پیروزی‌های پی در پی برای جبهه انقلاب، نظام ولایی و مسیر حسینی توصیف و تصریح کرد: حضور پرشور، بی نظیر و معنادار ملت ایران در راهپیمایی ضد استکباری ۱۳ آبان امسال به برکت خون‌های پاک و مطهر این فرزندان انقلابی و مظلومیت آنان است.

نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه مطالبه جدی ملت ایران گرفتن انتقام خون‌های پاک این جوانان انقلابی است، خطاب به دشمنان انقلاب اسلامی که چشم طمع به ایران اسلامی دارند، تاکید کرد: شما با به شهادت رساندن، جوانان ما را به آرزوی خود می‌رسانید، اما مرگ و نابودی خود را سرعت می‌بخشید.

پدر و مادر شهید آرمان علی وردی نیز در این دیدار ضمن بیان فضائل اخلاقی این شهید والا مقام، ایمان قوی، احترام به والدین و عمل جهادی در عرصه‌های خدمت رسانی به هموطنان را از ویژگی‌های بارز این شهید والامقام برشمردند.

گفتنی است، طلبه بسیجی شهید آرمان علی‌وردی در پی حمله اغتشاشگران، در منطقه اکباتان مجروح و پس از انتقال به بیمارستان، به شهادت رسید.