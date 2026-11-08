به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کانون آرمان علی وردی گفت: سردار بزرگ اسلام، شهید همدانی می‌فرماید: بعد از بازگشت از سوریه برنامه شما چیست؟ سرداری که سال‌ها مجاهدت کرده می‌گوید: تصمیمی گرفته‌ام که مطمئنم از چهل سال مجاهدت بالاتر است؛ بروم یک گوشه‌ای از این مملکت، در مسجدی یا پایگاهی بسیجی، برای نوجوانان و جوانان کار فرهنگی انجام دهم. این سخن حکیمانه یک سردار شهید است؛ اینکه برویم برای امام زمان (عج) نیرو تربیت کنیم و سرباز تربیت کنیم؛ کاری که تا حدودی در آن کوتاهی کرده‌ایم.

محمد عباسی ادامه داد: امروز کانون شهید آرمان علی وردی این رسالت را در دشتستان بر عهده گرفته و برای امام زمان (عج) نیرو تربیت می‌کند؛ نیروهایی که می‌دانند مسیر ظهور از انقلاب اسلامی می‌گذرد. خیلی‌ها کار می‌کنند و تلاش می‌کنند، اما مدیریت و یاد گرفتن مدیریت در یک مجموعه تربیتی، کاری تخصصی است که چهار سال پیش به نام شهید آرمان علی وردی در دشتستان بنیان‌گذاری شد و هر سال بهتر انجام می‌شود.

وی از ابراهیم رضایی، نماینده شهرستان دشتستان، حجت‌الاسلام مصلح،امام جمعه دشتستان، فرماندهی سپاه، جواد الائمه و جانشین ایشان سرهنگ یحیایی واز منطقه دوم امام حسن مجتبی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و منطقه چهارم نیروی دریایی سپاه و از بزرگ مجموعه کانون‌های فرهنگی هنری، حاج آقای آذور، مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری استان بوشهر تقدیر کرد.

محمد عباسی در پایان سخنان خود گفت: ان‌شاءالله مستند نقش نوجوانان و جوانان در جنگ رمضان را خواهیم دید که مجموعه فعالیت‌های فرهنگی کانون شهید آرمان علی وردی در جنگ رمضان را نشان می‌دهد؛ کارهایی که توانستیم در آن‌ها بدرخشیم .

وی همچنین از برنامه‌های آینده کانون، از جمله گروه سرود، نمایش و «رویای تابستانی» برای سال آینده خبر داد.

حجت‌الاسلام آذور، مدیر ستاد کانون‌های مساجد استان بوشهر سخنران دیگر این مراسم بود و در ادامه برنامه عزت‌الله علی وردی، پدر شهید والامقام آرمان علی وردی و ، مادر شهید آرمان علی وردی به بیان سخنان خود پرداختند و برنامه با نوای حاج ابوذر روحی ادامه یافت.

در ادامه، نماهنگ «آرمانِ آرمان» از گروه سرود جوانان عاشورایی با صدای محمدحسین فتحی رونمایی شد .

این برنامه از سوی ستاد یادواره سرداران و ۷۰۰ شهید شهرستان دشتستان و به همت کانون شهید آرمان علی وردی برازجان برگزار شد.



