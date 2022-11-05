به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونهاپ، ستاد مشترک ارتش کره جنوبی امروز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که کره شمالی ۴ فروند موشک بالستیک کوتاه برد (SRBM) به سمت دریای زرد شلیک کرده است.

در بیانیه صادره از سوی ستاد مشترک ارتش کره جنوبی در این خصوص آمده است: موشک های کره شمالی بین ساعت ۱۱:۳۲ و ۱۱:۵۹ دقیقه صبح امروز به وقت محلی از پایگاه «تونگریم» واقع در شمال شهر پیونگ یانگ شلیک شده اند.

گزارش ارائه شده از سوی ستاد مشترک ارتش کره جنوبی در این باره اضافه می کند که موشک های مذکور مسافت ۱۳۰ کیلومتری را در ارتفاع ۲۰ کیلومتر و با سرعت ۵ ماخ طی کردند.

در همین ارتباط، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد پیشتر اقدام اخیر کره شمالی در شلیک یک موشک بالستیک را محکوم کرده بود.

استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد گفته بود: دبیرکل، اقدام کره شمالی در شلیک یک موشک بالستیک قاره پیما و همچنین سلسله عملیات شلیک موشک های مختلف طی دو روز گذشته را به شدت محکوم می کند.

لازم به ذکر است که کره شمالی بامداد روز پنجشنبه اقدام به شلیک چندین موشک از جمله یک موشک بالستیک قاره پیما (ICBM) کرد.

شلیک این موشک ها باعث شد تا دولت ژاپن هشدار تخلیه در بخش‌ های شمالی و مرکزی این کشور را صادر کند.

شلیک این موشک ها جدیدترین آزمایش های تسلیحاتی کره شمالی در ماه های اخیر به شمار می آید که تنش ها را در منطقه افزایش داد. شلیک این موشک ها یک روز پس از شلیک همزمان بیش از ۲۰ موشک پیونگ یانگ در یک روز انجام شد.

در عین حال با وجود هشدار اولیه دولت توکیو مبنی بر عبور موشک از آسمان ژاپن، توکیو بعداً اعلام کرد که این ادعا نادرست بوده است. دفتر نخست وزیر فومیو کیشیدا در ابتدا به ساکنان استان‌های شمالی و مرکزی میاگی، یاماگاتا و نیگاتا هشدار داده و به آنها دستور داده بود که به داخل ساختمان های محکم یا زیرزمینی بروند.