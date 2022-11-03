پرتاب موشک بالستیک کره شمالی/ مردم ژاپن به پناهگاه رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کره شمالی در بامداد پنجشنبه اقدام به شلیک چندین موشک از جمله یک موشک بالستیک قاره پیما (ICBM) کرد. شلیک این موشک‌ها باعث شد تا دولت ژاپن هشدار تخلیه در بخش‌های شمالی و مرکزی این کشور را صادر کند.

پرتاب‌های روز پنجشنبه جدیدترین آزمایش‌های تسلیحاتی کره شمالی در ماه‌های اخیر است که تنش‌ها را در منطقه افزایش داده است. شلیک این موشک‌ها یک روز پس از شلیک همزمانن بیش از ۲۰ موشک پیونگ یانگ در یک روز انجام شد.

در عین حال با وجود هشدار اولیه دولت توکیو مبنی بر عبور موشک از آسمان ژاپن، توکیو بعداً اعلام کرد که این ادعا نادرست است. دفتر نخست وزیر فومیو کیشیدا در ابتدا به ساکنان استان‌های شمالی و مرکزی میاگی، یاماگاتا و نیگاتا هشدار داده و به آنها دستور داده بود که به داخل ساختمان‌های محکم یا زیرزمینی بروند. همزمان با شلیک این موشک‌ها، خدمات قطار و مترو در آن مناطق متوقف شد.

نخست وزیر ژاپن همچنین پرتاب‌های کره شمالی را محکوم کرد و گفت که مقامات در حال بررسی جزئیات این موشک‌ها هستند. وی افزود: «شلیک‌های مکرر موشکی کره‌شمالی مایه خشم است و مطلقاً قابل بخشش نیست.»

وزیر دفاع ژاپن «یاسوکازو هامادا» نیز گفت این موشک‌ها حدود ساعت ۷:۴۰ صبح به وقت محلی پرتاب شد، اما سپس از رادارها بر فراز دریای ژاپن ناپدید شد. هامادا به خبرنگاران گفت: «ما پرتابی را شناسایی کردیم که پتانسیل پرواز بر فراز ژاپن را نشان داد و بنابراین سیستم هشدار را فعال کردیم، اما پس از بررسی پرواز تأیید کردیم که از آسمان ژاپن عبور نکرده است.» او گفت که این موشک‌ها تا ارتفاع حدود ۲۰۰۰ کیلومتری (۱۲۰۰ مایلی) و برد ۷۵۰ کیلومتری (۴۶۰ مایلی) پرواز کرد.

خبرگزاری یونهاپ نیز گزارش داد که اولین موشک از مرحله جداسازی عبور کرد و نشان داد که ممکن است یک سلاح دوربرد مانند ICBM باشد. رئیس ستاد مشترک ارتش کره جنوبی نیز گفت این موشک دوربرد از نزدیکی پیونگ یانگ پایتخت کره شمالی شلیک شده است.

حدود یک ساعت پس از اولین پرتاب، ارتش کره جنوبی و گارد ساحلی ژاپن از پرتاب دوم و سوم از کره شمالی خبر دادند. کره جنوبی گفت که هر دوی این موشک‌ها موشک‌های کوتاه بردی بودند که از کائچون در شمال پیونگ یانگ شلیک شدند.

در ۴ اکتبر گذشته، کره شمالی برای اولین بار در پنج سال اخیر یک موشک بالستیک را بر فراز ژاپن عبور داد که این موضوع باعث صدور هشداری شدید برای ساکنان آن مناطق شد. این دوربردترین موشکی بود که پیونگ یانگ تا به حال شلیک کرده بود.

کره شمالی در سال جاری رکورد پرتاب تسلیحات را شکسته است. همزمان رزمایش مشترک کره جنوبی و آمریکا با نام طوفان هوشیار در حال برگزاری است و در آن حدود ۲۴۰ هواپیمای جنگی از جمله جنگنده‌های F-۳۵ شرکت می‌کنند و به صورت شبانه روزی مأموریت‌های شبیه سازی شده جنگی را انجام می‌دهند.

شلیک موشک‌های بالستیک کره شمالی در روز پنجشنبه یک روز پس از آن انجام شد که ارتش کره‌جنوبی اعلام کرد پیونگ‌یانگ در یک روز بیش از ۱۰۰ شلیک توپخانه‌ای انجام داده است. ارتش کره‌جنوبی گفت که این شلیک‌ها از سواحل شرقی کره‌شمالی به سمت منطقه حائل نظامی بین دو کشور صورت گرفته است. ستاد مشترک ارتش کره‌جنوبی نیز این شلیک را نقض توافقنامه سال ۲۰۱۸ بین دو کشور دانست.

«یون سوک یول» رئیس‌جمهور کره‌جنوبی نیز این اقدام را «تهاجم زمینی» توصیف و دستور «اقدامات فوری و شدید» را صادر کرد. در میانه افزایش تنش‌ها، وزارت حمل و نقل کره‌جنوبی نیز می‌گوید برخی مسیرهای هوایی در امتداد ساحل شرقی به روی هواپیماهای تجاری بسته شده است. تشدید تنش‌ها بین دو کره، پس از آن انجام می‌شود که پیونگ یانگ خواستار توقف مانورهای نظامی آمریکا و کره جنوبی شد و گفت که دیگر نمی‌توان چنین تحریکات نظامی را تحمل کرد. کره شمالی تا کنون به دفعات حضور آمریکا در منطقه و رزمایش‌های پی در پی با کره‌جنوبی و ژاپن را محکوم کرده است. آمریکا و کره‌جنوبی روز دوشنبه یکی از بزرگ‌ترین رزمایش‌های نظامی مشترک خود را با شرکت صدها جنگنده از هر دو طرف آغاز کردند. گفته می‌شود در این رزمایش هزار و ۶۰۰ عملیات هوایی انجام شده و حدود ۲۴۰ جنگنده حضور داشته اند.