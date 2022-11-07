به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ستاد کل نیروهای مسلح کره شمالی روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد برخی از آزمایش‌های موشکی ارتش کره شمالی از دوم تا پنچم نوامبر (۱۱ تا ۱۴ آبان) با هدف شبیه‌سازی حمله به پایگاه هوایی دشمن انجام شدند و همه این آزمایش‌های موشکی در این دوره زمانی پاسخی به رزمایش‌های مشترک کره جنوبی و آمریکا بودا.

در این بیانیه آمده است: طوفان هوشیار، بزرگترین رزمایش هوایی مشترک تاکنونیِ کره جنوبی و آمریکا با شرکت صدها جنگنده با مأموریت‌های مختلف از جمله بمب‌افکن‌های راهبردی هسته‌ای از ۳۱ اکتبر تا ۵ نوامبر (۹ تا ۱۴ آبان) در کره جنوبی برگزار شد. این بزرگترین رزمایش هوایی مشترک در واقع، اقدامی آشکارا تحریک‌آمیز بود و هدف آن افزایش آگاهانه و عمدی تنش‌ها در منطقه و یک رزمایش جنگی خطرناک با ماهیت بسیار تهاجمی که مستقیماً جمهوری دموکراتیک خلق کره را هدف گرفته بود.

در این بیانیه تأکید شده که کره شمالی این رزمایش هوایی مشترک آمریکا و کره جنوبی را بدون پاسخ نخواهد گذاشت و به پاسخ به همه رزمایش‌های ضدکره شمالی با اقدامات نظامی ادامه خواهد داد.

ستاد کل نیروهای مسلح کره شمالی در ادامه تأکید کرده که «هرچه تحرکات نظامی تحریک‌آمیز دشمنان پیگیرتر باشد، ارتش خلق کره، با جدیت و بی‌رحمی تمام با آنها مقابله خواهد کرد».

کره شمالی از ابتدای سال ۲۰۲۲ تاکنون ۲۷ آزمایش موشکی انجام داده، ولی پس از آغاز رزمایش مشترک کره جنوبی و آمریکا آزمایش‌های موشکی پیونگ‌یانگ تشدید شد.

ارتش کره جنوبی و آمریکا رزمایش مشترک هوانوردی خود را با عنوان «طوفان هوشیار» که با حضور حدود ۲۴۰ جنگنده برگزار شده بود، به پایان رساندند.

این رزمایش که با واکنش موشکی کره شمالی همراه بود، در ظهر روز شنبه به پایان رسید. ظهر روز شنبه اعلام شد که دو بمب افکن استراتژیک B-1B آمریکا در آخرین روز این رزمایش شرکت خواهند کرد. آنها از گوام وارد شدند و با چهارمین F-35A کره جنوبی و چهار هواپیمای F-16 آمریکا یک سورتی پرواز مشترک بر فراز شبه جزیره کره انجام دادند.

به گفته رئیس ستاد مشترک ارتش کره جنوبی، این بمب افکن‌های مافوق صوت برای اولین بار از سال ۲۰۱۷ در شبه جزیره کره مستقر شدند. ارتش کره جنوبی افزود که این تصمیم نشان دهنده تعهد واشنگتن به بازدارندگی گسترده کره شمالی است.

در واکنش به این رزمایش نظامی، کره شمالی روز شنبه چهار موشک کوتاه برد به سمت دریای زرد شلیک کرد.

رزمایش مشترک کره جنوبی و آمریکا از روز دوشنبه آغاز شد و ابتدا قرار بود روز جمعه به پایان برسد. با این حال، روز پنجشنبه، سئول و واشنگتن تصمیم گرفتند در واکنش به پرتاب موشک‌های کره شمالی، رزمایش را برای یک روز دیگر تمدید کنند.