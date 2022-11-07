هشدار کره شمالی درباره واکنش قاطع به اقدامات تحریک آمیز آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، کره شمالی اعلام کرد که اوضاع شبه جزیره کره به دلیل هیستری نظامی بی سابقه از سوی ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی شاهد تنش‌های بیشتر شده است.

بر اساس این گزارش، خبرگزاری مرکزی کره شمالی گفت که آزمایش‌های نظامی اخیر در واکنش به تحرکات نظامی تحریک آمیز توسط ایالات متحده و کره جنوبی انجام شده است.

این خبرگزاری افزود که تمرین‌های مشترک ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی با اقدامات نظامی قاطع و کوبنده مواجه خواهد شد.

ارتش کره جنوبی و آمریکا رزمایش مشترک هوانوردی خود را با عنوان «طوفان هوشیار» که با حضور حدود ۲۴۰ جنگنده برگزار شده بود، به پایان رساندند.

این رزمایش که با واکنش موشکی کره شمالی همراه بود، در ظهر روز شنبه به پایان رسید. ظهر روز شنبه اعلام شد که دو بمب افکن استراتژیک B-1B آمریکا در آخرین روز این رزمایش شرکت خواهند کرد. آنها از گوام وارد شدند و با چهارمین F-35A کره جنوبی و چهار هواپیمای F-16 آمریکا یک سورتی پرواز مشترک بر فراز شبه جزیره کره انجام دادند.

به گفته رئیس ستاد مشترک ارتش کره جنوبی، این بمب افکن‌های مافوق صوت برای اولین بار از سال ۲۰۱۷ در شبه جزیره کره مستقر شدند. ارتش کره جنوبی افزود که این تصمیم نشان دهنده تعهد واشنگتن به بازدارندگی گسترده کره شمالی است.

در واکنش به این رزمایش نظامی، کره شمالی روز شنبه چهار موشک کوتاه برد به سمت دریای زرد شلیک کرد.

رزمایش مشترک کره جنوبی و آمریکا از روز دوشنبه آغاز شد و ابتدا قرار بود روز جمعه به پایان برسد. با این حال، روز پنجشنبه، سئول و واشنگتن تصمیم گرفتند در واکنش به پرتاب موشک‌های کره شمالی، رزمایش را برای یک روز دیگر تمدید کنند.

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