دریافت شناسه و کد رهگیری لوازم یدکی موجود در انبارها الزامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق اصناف ایران با صدور اطلاعیه‌ای برای اتحایه‌ها و واحدهای صنفی فعال در حوزه قطعات یدکی خودرو از ضرورت دریافت شناسه و کد رهگیری قطعات یدکی خودرو موجود در انبارها خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است به آگاهی تمامی می‌رساند: به موجب مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی وزارت صمت، الزامی است شناسه کالا و کد رهگیری تمامی لوازم یدکی خودرو موجود در انبارهای اشخاص حقیقی و حقوقی از سامانه جامع تجارت دریافت شده و متعاقب آن از طریق سامانه مذکور مبادلات لازم انجام شود.