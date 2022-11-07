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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۲۸

اتاق اصناف ایران:

دریافت شناسه و کد رهگیری لوازم یدکی موجود در انبارها الزامی است

دریافت شناسه و کد رهگیری لوازم یدکی موجود در انبارها الزامی است

اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: دریافت شناسه و کد رهگیری قطعات یدکی خودرو موجود در انبارها علاوه بر محصولات تولیدی جدید الزامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق اصناف ایران با صدور اطلاعیه‌ای برای اتحایه‌ها و واحدهای صنفی فعال در حوزه قطعات یدکی خودرو از ضرورت دریافت شناسه و کد رهگیری قطعات یدکی خودرو موجود در انبارها خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است به آگاهی تمامی می‌رساند: به موجب مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی وزارت صمت، الزامی است شناسه کالا و کد رهگیری تمامی لوازم یدکی خودرو موجود در انبارهای اشخاص حقیقی و حقوقی از سامانه جامع تجارت دریافت شده و متعاقب آن از طریق سامانه مذکور مبادلات لازم انجام شود.

دریافت شناسه و کد رهگیری لوازم یدکی موجود در انبارها الزامی است

کد مطلب 5626385
سمیه رسولی

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