نهالستان «باغو» قابلیت تبدیل به پایلوت تولید نهال را دارد

سید محمد نور موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این مکان با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های پیش رو در صورت تأمین اعتبارات لازم توانایی تبدیل شدن به نهالستان پایلوت در جنوب کشور را هم دارد.

وی افزود: کشت و پرورش نهال گونه‌های گرمسیری و بومی اعم از تاکاما، گل ابریشم، مغیر، شیشه شور، گل ابریشم، یاس هندی، آکاسیا وختمی دریایی و… همه نشان می‌دهد که نهالستان ظرفیت تولید و پرورش نهالهای بیشتر و متناسب با اقلیم را دارد و ما هم این آمادگی و توانایی را برای توسعه و افزایش گونه‌های گیاهی و جنگلی داریم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان که به همراه معاون فنی و رئیس اداره جنگل از مراحل کاشت، پرورش و آبیاری و نگهداری انواع گونه‌های جنگلی و گرمسیری بازدید می‌کرد، تاکید کرد: در حال حاضر بالغ بر ۴۰ گونه گیاهی بومی و جنگلی در این نهالستان کشت می‌شود که بنا داریم با افزایش گونه‌های گیاهی این میزان را افزایش دهیم.

موسوی افزود: تمامی گونه‌های جنگلی و گرمسیری تا قبل از آغاز هفته منابع طبیعی جهت غرس نهال و برگزاری مراسم روز درختکاری در سراسر استان بین مردم توزیع می‌شود تا در مکان‌های مناسب غرس شده و این روز را به هفته منابع طبیعی تبدیل کنیم.

وی گفت: تولید ۵۰۰ هزار نهال حرا و ۲۰۰ هزار اصله انواع نهال گرمسیری در نهالستان باغو نشان دهنده توانایی و پتانسیل بالای این مکان جهت توسعه بیشتر است.

گفتنی است نهالستان باغو با دارا بودن مساحت ۸ هکتار در شرق بندرعباس هم اکنون بالغ بر یک ونیم هکتارش زیر کشت و پرورش انواع گونه‌های جنگلی و گرمسیری است.