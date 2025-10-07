به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی در شامگاه سهشنبه پس از بازدید از نهالستان گونههای جنگلی کانی در شهرستان چالوس، بر ضرورت تقویت علمی و مدیریتی نهالستانها برای پشتیبانی از طرحهای جنگلکاری و توسعه منابع طبیعی تأکید کرد.
برئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با تأکید بر اهمیت نهالستانها در تأمین نهالهای باکیفیت مورد نیاز برای طرحهای ملی و منطقهای اظهار داشت که نهالستانها زیربنای موفقیت برنامههای احیای جنگل و توسعه منابع طبیعی در کشور هستند و باید با نگاه علمی، مدیریتی و حمایتی تقویت شوند.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای کارشناسان و کارکنان این مجموعه، خواستار توجه ویژه به تولید نهالهای بومی و سازگار با شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور شد.
در ادامه این بازدید، مهرداد خزاییپول، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران – نوشهر، گزارشی از وضعیت نهالستانهای منطقه ارائه کرد و گفت: نهالستان کانی چالوس یکی از مراکز فعال تولید نهال گونههای جنگلی در غرب استان است که با احاله مدیریت به بخش خصوصی، گامی مؤثر در افزایش بهرهوری و ارتقای کیفیت تولید برداشته است.
وی افزود: ظرفیت تولید سالانه این نهالستان حدود ۴۸۰ هزار اصله نهال از گونههای جنگلی و بومی است که در اجرای طرحهای جنگلکاری، توسعه فضای سبز طبیعی و احیای عرصههای تخریبشده مورد استفاده قرار میگیرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همچنین به فعالیت سایر نهالستانهای غرب مازندران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نهالستانهایی در شهرستانهای نوشهر، عباسآباد، کلاردشت، تنکابن و کجور فعال هستند که نقش مهمی در تأمین نهال مورد نیاز برای طرحهای احیایی و حفاظتی در منطقه دارند.
