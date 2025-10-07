  1. استانها
افلاطونی: نهالستان‌ها زیربنای موفقیت طرح‌های احیای جنگل هستند

چالوس - رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بر ضرورت تقویت‌ نهالستان‌ها با نگاه علمی تاکید کرد و گفت: نهالستان‌ها زیربنای موفقیت طرح‌های احیای جنگل هستند.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ رضا افلاطونی در شامگاه سه‌شنبه پس از بازدید از نهالستان گونه‌های جنگلی کانی در شهرستان چالوس، بر ضرورت تقویت علمی و مدیریتی نهالستان‌ها برای پشتیبانی از طرح‌های جنگل‌کاری و توسعه منابع طبیعی تأکید کرد.

برئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با تأکید بر اهمیت نهالستان‌ها در تأمین نهال‌های باکیفیت مورد نیاز برای طرح‌های ملی و منطقه‌ای اظهار داشت که نهالستان‌ها زیربنای موفقیت برنامه‌های احیای جنگل و توسعه منابع طبیعی در کشور هستند و باید با نگاه علمی، مدیریتی و حمایتی تقویت شوند.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های کارشناسان و کارکنان این مجموعه، خواستار توجه ویژه به تولید نهال‌های بومی و سازگار با شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور شد.

در ادامه این بازدید، مهرداد خزایی‌پول، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران – نوشهر، گزارشی از وضعیت نهالستان‌های منطقه ارائه کرد و گفت: نهالستان کانی چالوس یکی از مراکز فعال تولید نهال گونه‌های جنگلی در غرب استان است که با احاله مدیریت به بخش خصوصی، گامی مؤثر در افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت تولید برداشته است.

وی افزود: ظرفیت تولید سالانه این نهالستان حدود ۴۸۰ هزار اصله نهال از گونه‌های جنگلی و بومی است که در اجرای طرح‌های جنگل‌کاری، توسعه فضای سبز طبیعی و احیای عرصه‌های تخریب‌شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همچنین به فعالیت سایر نهالستان‌های غرب مازندران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نهالستان‌هایی در شهرستان‌های نوشهر، عباس‌آباد، کلاردشت، تنکابن و کجور فعال هستند که نقش مهمی در تأمین نهال مورد نیاز برای طرح‌های احیایی و حفاظتی در منطقه دارند.

