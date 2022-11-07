مسکو از دلیل اصلی عملیات نظامی در اوکراین پرده برداشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دیمیتری مدودف، معاون کنونی شورای امنیت و رئیس جمهور پیشین روسیه، تاکید کرد که عمده دلیل آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، تهدیدهای ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین درباره از سرگیری برنامه هسته‌ای این کشور بوده است.

مدودف در پیامی نوشت: یکی از دلایل انجام عملیات نظامی ویژه، تهدیدهای (زلنسکی) درباره پیگیری برنامه هسته‌ای اوکراین بود؛ برنامه‌ای که کی‌یف تحت تفاهم‌نامه ۱۹۹۴ بوداپست از آن دست کشید.

وی افزود: در عوض ما در مجاورت مرزهای‌مان چه چیزی می‌بینیم؟ عروسک‌های حقیر خیمه‌شب‌بازی و دست‌نشانده در کشوری فرودست که حالا بابت تصمیم کنار گذاشتن زرادخانه اتمی مستقر در مرزهایش که بر اساس تفاهم‌نامه ۱۹۹۴ بوداپست گرفته بود، سخت به گریه و زاری افتاده است؛ زرادخانه‌ای که از شوروی سابق به ارث برده بود.

مدودف در ادامه ضمن تاکید بر اینکه اوکراینی‌ها همواره تبعیت کی‌یف از این معاهده بین‌المللی را اقدامی اجباری می‌دانند که «تحت فشار شدید واشنگتن» اتخاذ شده، اضافه کرد: هرچند اوکراین ابزار مورد نیاز برای محافظت و حمایت از تسلیحات هسته‌ای که تصادفاً به‌دست آورده را ندارد اما این موضوع (فشار واشنگتن) همیشه درباره اوکراین صادق بوده است.

معاون شورای امنیت روسیه گفت که رهبران اوکراین از لئونید کراوچوک گرفته تا ولودیمیر زلنسکی، رؤسای جمهور سابق و فعلی این کشور، همواره اعلام کرده‌اند که «از استفاده از (سلاح اتمی) علیه روسیه و شهروندان خود (اوکراین) خوشحال خواهند شد.»

اوکراین، روسیه، انگلیس و آمریکا سوم دسامبر ۱۹۹۴، به منظور تأمین ضمانت‌های امنیتی برای اوکراین درباره تبعیت این کشور از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای موسوم به ان‌پی‌تی، تفاهم‌نامه بوداپست را به امضا رساندند.

با این حال، زلنسکی در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ در ۱۹ فوریه گفت: در حال آغاز مذاکرات و مشورت در چارچوب تفاهم‌نامه بوداپست هستیم. وزیر امور خارجه اوکراین مأمور شده تا کشورهای امضاکننده را دور هم جمع کند. اگر این اتفاق نیفتد یا نتایج این مذاکرات امنیت کشور ما را تأمین نکند، اوکراین این حق را برای خود محفوظ می‌داند که این تفاهم‌نامه را ناکارآمد تلقی کرده و در نتیجه تمام تصمیمات اتخاذشده در سال ۱۹۹۴ در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) با اشاره به درخواست جمهوری‌های دونباس برای کمک به آنها جهت رهایی از ظلم و ستم رژیم کی‌یف، فرمان آغاز عملیات نظامی در اوکراین را صادر کرد.

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