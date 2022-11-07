به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، بر اساس داده‌های کانال‌های تلگرامی، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین از ماه مارس تاکنون، یک سوم کاربران یا به اصطلاح دنبال‌کنندگان کانال تلگرامی خود را از دست داده است.

بر اساس داده‌های تارنمای TGStat که فعالیت، پست‌ها، تعداد مشترکین و سایر اطلاعات کانال‌های تلگرامی را فهرست‌بندی می‌کند، شمار کاربران کانال تلگرامی زلنسکی در اواخر فوریه (همزمان با آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین) به طور چشمگیری روند افزایشی پیدا کرد و در اواسط مارس از ۱.۵ میلیون عبور کرد.

با این حال، شمار دنبال‌کنندگان کانال وی، رفته رفته روند کاهشی به خود گرفت و در ماه آگوست کمی بیشتر از یک میلیون کاربر داشت.

اما داده‌های جدید نشان می‌دهد که شمار دنبال‌کنندگان وی به زیر یک میلیون سقوط کرده و بر اساس آمار، تنها طی یک هفته گذشته، بیش از ۱۰ هزار نفر از کانال تلگرامی زلنسکی خارج شده‌اند.