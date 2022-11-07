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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۵۳

درجلسه کمیته انتخاب رؤسای دانشگاه‌های کشور؛

انتخاب ۵ نفر از روسای دانشگاه‌های پیام نور کشور تایید شد

انتخاب ۵ نفر از روسای دانشگاه‌های پیام نور کشور تایید شد

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از تایید انتخاب پنج نفر از روسای دانشگاه‌های پیام نور کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، پنجاهمین جلسه کمیته انتخاب رؤسای دانشگاه‌های کشور، به ریاست سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حضور محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، محمدرضا مخبر دزفولی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و ابراهیم تقی‌زاده رئیس دانشگاه پیام نور در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

عاملی در حاشیه این جلسه در خصوص مصوبات این جلسه اظهار داشت: در جلسه امروز کمیته، چهار نفر از رؤسای دانشگاه‌های پیام نور کشور انتخاب شدند.

وی ادامه داد: بر اساس رأی اعضای کمیته علی پریمی برای ریاست دانشگاه پیام نور استان سمنان، رضا مختاری ملک آبادی برای ریاست دانشگاه پیام نور استان اصفهان، منصور فرهادی برای ریاست دانشگاه پیام نور استان هرمزگان، عزت اله سپه وند برای ریاست دانشگاه پیام نور استان لرستان و فرزاد اسفندیاری برای ریاست دانشگاه پیام نور استان ایلام انتخاب شدند.

کد مطلب 5626687
زهرا سیفی

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