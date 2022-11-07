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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۲۰:۳۲

جانشین فرمانده انتظامی لرستان:

۳ هزار لیتر روغن موتور قاچاق در لرستان کشف شد

۳ هزار لیتر روغن موتور قاچاق در لرستان کشف شد

خرم‌آباد- جانشین فرمانده انتظامی لرستان از کشف و ضبط سه هزار لیتر روغن موتور قاچاق و فاقد مجوز در شهرستان الیگودرز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی امروز دوشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها اظهار داشت: مأموران ایست و بازرسی «خمه» الیگودرز حین کنترل خودروهای عبوری در محور اصفهان- الیگودرز به یک دستگاه کامیونت حامل بار مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو مقدار سه هزار لیتر روغن موتور قاچاق فاقد مجوز کشف و یک نفر در این رابطه دستگیر شد.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش سوخت قاچاق مکشوفه بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، گفت: متهم دستگیر شده همراه پرونده تحویل مراجع ذی صلاح شد.

کد مطلب 5626756

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