اقدام تربیتی معلمان نیازی به بخش نامه ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی معاونان آموزش ابتدایی سراسر کشور عصر امروز در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد.

معصومه نجفی پازوکی معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در این نشست با گرامیداشت سه دانش آموز شهید در حادثه تروریستی شاهچراغ گفت: ما در مجموعه معاونت ابتدایی با یکدیگر عهد بستیم که در راه قرآن و اسلام حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه وقت زیادی را تاکنون از دست دادیم؛ گفت: با هم عهد بستیم با هم افزایی امور خود را انجام دهیم. اول باید روی مسائل درسی تمرکز کنیم. دوم اینکه در مسائل تربیتی نیازی به بخش نامه نیست و سوم اینکه روابط ما در معاونت ابتدایی دیگر روابط هرمی نخواهد بود.

نجفی با بیان اینکه در حوزه تمرکز بر مسائل درسی توجه خود را روی توانمندی معلمان گذاشتیم، گفت: برای پایه اول ابتدایی اقدام فوری گذاشتیم. یک بسته آموزشی برای آبان ماه معلمان تهیه کردیم. معتقد هستیم این بسته به دلیل به روز بودن، اساس زبان آموزی را تغییر می‌دهد. ذهن دانش آموز آماده می‌شود تا در سال‌های بعد فراگیری بیشتری داشته باشد.

نجفی پازوکی با اشاره به لزوم توجه به بازماندگان از تحصیل گفت: اقدام دیگری که در این دو روز نشست علمی و پنل تخصصی به آن توجه کردیم موضوع آموزش بازماندگان از تحصیل بود.