تأکید عمار حکیم بر اهمیت گفتگوبرای حل مشکلات منطقه ای وبین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی رهبر جریان حکمت ملی عراق، «سید عمار حکیم» در دیدار «البروس کوتراشف» سفیر روسیه در عراق، تحولات سیاسی عراق و منطقه و روابط دوجانبه را بررسی کرد.

در این دیدار که در دفتر رهبر جریان حکمت ملی عراق در بغداد انجام شد، سید عمار حکیم تأکید کرد که دولت فعلی دولت ملی خدمات‌محور است که برای تأمین خدمات و ایجاد فرصت‌های شغلی تلاش می‌کند.

وی در این راستا، از کشورهای جهان به خصوص کشورهای بزرگ خواست که از فرصت‌های موجود در عراق برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های خدمات و ساخت‌وساز استفاده کنند.

رهبر جریان حکمت ملی عراق در ادامه تصریح کرد که دولت «محمد شیاع السودانی» همه لوازم موفقیت شامل ثبات امنیتی، درآمد بالا و حمایت منطقه‌ای و بین‌المللی را در کنار حمایت نمایندگان مجلس در چارچوب ائتلاف اداره دولت در اختیار دارد.

سید عمار حکیم همچنین بر ضرورت استفاده از گفتگو برای حل پرونده‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به عنوان بهترین راه تأمین حقوق و بهره‌مندی ملت‌ها از نعمت‌های موجود و تحقق رفاه و ثبات تأکید کرد.

سفیر روسیه نیز در این دیدار بر حمایت کشورش از دولت السودانی و روند تأمین خدمات و ساخت و ساز در عراق تأکید کرد.