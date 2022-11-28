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۷ آذر ۱۴۰۱، ۲۱:۰۰

تأکید حکیم بر ضرورت پایبندی به قانون اساسی برای عبور از اختلافات

تأکید حکیم بر ضرورت پایبندی به قانون اساسی برای عبور از اختلافات

سید عمار حکیم در گفتگو با رئیس حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق بر اهمیت گفتگو و پایبندی به قانون اساسی و اولویت‌دادن به منافع ملی برای پشت سر گذاشتن اختلافات بغداد و اربیل تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر رهبر جریان حکمت ملی عراق، «سید عمار حکیم» در دیدار «بافل طالبانی» رئیس اتحادیه میهنی کردستان، تاریخ مشترک فعالیت با سران این حزب و شخص «جلال طالبانی»، بنیان‌گذار اتحادیه میهنی، را یادآور شد و بر اهمیت تقویت روابط و هماهنگی در مواضع در راستای خدمت به ملت عراق تأکید کرد.

در این دیدار که در دفتر رهبر جریان حکمت ملی عراق در بغداد انجام شد، حکیم بر اهمیت گفتگو و پایبندی به قانون اساسی و اولویت‌دادن به منافع ملی برای پشت سر گذاشتن اختلافات بغداد و اربیل تأکید کرد.

وی همچنین بر اهمیت تصویب قوانین مهمی که موجب تقویت ثبات در نظام سیاسی می‌شود و به منافع ملت عراق ارتباط پیدا می‌کند، تأکید کرد.

حکیم در ادامه بر اهمیت حمایت از دولت در روند مبارزه با فساد و تأمین خدمات و بازیابی اعتماد ملت به روند سیاسی کشور تأکید کرد و گفت: این دولت از امکاناتی برای موفقیت برخوردار است که در دیگر دولت‌ها فراهم نبود و موفقیت آن به نفع همه است.

کد مطلب 5642485

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