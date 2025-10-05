دیدار سید عمار حکیم و سفیر ایران در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر رهبر جریان ملی حکمت عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که دو طرف در این دیدار راه‌های تقویت روابط دوجانبه میان عراق و ایران به گونه‌ای که به تحقق منافع دو کشور و ملت‌های آنها منجر و موجب تعمیق روابط و همکاری‌های اسلامی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی شود را بررسی کرده‌اند.

سید عمار حکیم در این دیدار با اشاره به در پیش بودن انتخابات پارلمانی عراق گفت: این یک انتخابات مهم و سرنوشت ساز است که می‌تواند عراق را از مرحله یک ثبات شکننده به یک ثبات پایدار منتقل کند.

وی افزود: برقراری ثبات و آرامش در منطقه برای تحقق امنیت و ثبات بین المللی ضروری است.

رهبر جریان حکمت عراق همچنین در این دیدار بر اهمیت حمایت از ملت فلسطین، کمک به آوارگان و بازسازی شهرهای ویران شده تاکید کرد و خواستار حل و فصل مشکلات از طریق گفت وگو شد.