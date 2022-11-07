لغو سفر مدیرعامل پرسپولیس به سوئیس

به گزارش خبرنگار مهر، دادگاه عالی ورزش برای رسیدگی به پرونده شکایت بوژیدار رادوشوویچ از باشگاه پرسپولیس به دلیل عدم دریافت مطالبات خود جلسه حضوری در نظر گرفت تا هر دو طرف با حضور وکلای خود در این باره اظهار نظر کرده و لایحه دفاعی ارائه دهند.

باشگاه پرسپولیس در ابتدا امور صدور روادید به کشور سوئیس را برای رضا درویش مدیرعامل باشگاه و امیرعلی حسینی مدیر امور بین الملل انجام داده بود اما حاشیه‌های به وجود آمده درباره سفر بدون حاصل مدیرعامل باشگاه باعث شد تا درویش از رفتن به سوئیس صرف‌نظر کرده و حسینی را مأمور رسیدگی و دفاع از این پرونده کند.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در صدد فراهم کردن امکان برگزاری اردوی پاییزی پرسپولیس در دبی امارات است تا خواسته کادر فنی را اینگونه برآورده کند.

باشگاه پرسپولیس پس از محکومیت ۸۶۶ هزار یورویی در پرونده شکایت بوژیدار رادوشویچ، با ارسال نامه‌ای به فیفا، خواهان رسیدگی به این موضوع در دادگاه CAS شده بود.